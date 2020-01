Zatímco ke konci roku 2009 připadalo na jedno pracovní místo v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji téměř patnáct uchazečů, ke konci roku 2019 připadala na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji více než tři pracovní místa. Během let 2009 až 2019 se v kraji zkrátila průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání o pět měsíců a zvýšil průměrný věk uchazeče o 3,2 roku. Počet uchazečů se zdravotním postižením na jedno pracovní místo pro osoby se ZP se během těchto let snížil z 33 na 4.

Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) se od konce roku 2009 do konce roku 2019 v Pardubickém kraji snížil o 5,12 procentního bodu ze 7,32 % na 2,20 %. Od konce roku 2011 se v Pardubickém kraji drží nižší hodnota podílu nezaměstnaných osob než na území celé republiky. Ke konci roku 2019 činila tato hodnota za celou ČR 2,87 %, což bylo o 0,67 procentního bodu více než v Pardubickém kraji.

Na nízký podíl nezaměstnaných osob v posledních letech v Pardubickém kraji poukazuje také mezikrajské srovnání. V něm měl Pardubický kraj ke konci roku 2019 druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob, ke konci roku 2018 třetí nejnižší podíl a ke konci prosince 2017 a 2016 vykazoval shodně čtvrtou nejnižší míru nezaměstnanosti. Na konci prosince 2009 měl pak kraj šestý nejnižší podíl nezaměstnaných osob.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v ČR, krajích a jejich okresech s nejnižším a nejvyšším podílem nezaměstnaných osob (podle stavu k 31. 12. 2019)

V meziokresním srovnání v rámci Pardubického kraje má od konce května 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných osob okres Ústí nad Orlicí. Ten na této pozici nahradil dříve dlouhodobě nejlépe umístěný okres Pardubice. Naopak dlouhodobě nejvyšší míru nezaměstnanosti v kraji má okres Svitavy.

Ve srovnání správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji mělo ke konci roku 2019 nejnižší míru nezaměstnanosti Žambersko (1,27 %), druhou nejnižší míru nezaměstnanosti pak Orlickoústecko (1,28 %). Z hlediska předchozích dvou let na tom bylo lépe Orlickoústecko, které mělo ke konci let 2018 a 2017 nejnižší podíl nezaměstnaných osob. Žambersko bylo ke konci roku 2018 s podílem 1,35 % na druhém místě a ke konci roku 2017 s podílem 2,23 % až na čtvrtém místě. Nízkou míru nezaměstnanosti si v letech 2017 až 2019 drželo ještě Litomyšlsko, které mělo ke konci let 2019 a 2018 třetí nejnižší podíl nezaměstnaných osob a ke konci roku 2017 druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob. Naopak dlouhodobě nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v kraji se vyznačuje Moravskotřebovsko (4,40 % ke konci roku 2019). Dlouhodobě druhým nejvyšším podílem nezaměstnaných osob se prezentuje Svitavsko (2,66 % ke konci prosince 2019). Třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo ke konci let 2017, 2018 a 2019 Přeloučsko.

V celorepublikovém srovnání správních obvodů obcí s rozšířenou působností ke konci roku 2019 se Žambersko umístilo s pátou nejnižší hodnotou podílu nezaměstnaných osob (1,27 %) za správními obvody obcí s rozšířenou působností Říčany (0,98 %), Kostelec nad Orlicí (1,11 %), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (1,14 %) a Pelhřimov (1,22 %). Orlickoústecko se pak dělilo o šestou nejnižší hodnotu podílu nezaměstnaných osob (1,28 %) spolu se správním obvodem obce s rozšířenou působností Dobruška.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v ČR, Pardubickém kraji a jeho správních obvodech obcí s rozšířenou působností (stav k 31. 12.)

Uchazeči o zaměstnání celkem, se zdravotním postižením a pracovní místa v evidenci úřadů práce celkem a pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji (stav k 31. 12.)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zatímco ke konci roku 2009 připadalo na jedno pracovní místo v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji téměř patnáct uchazečů, během roku 2017 již počet volných pracovních míst převýšil počet uchazečů o zaměstnání. Ke konci roku 2019 tak připadala na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji více než tři pracovní místa v evidenci úřadů práce. Pro uchazeče se zdravotním postižením byla situace na trhu práce horší. Na jedno pracovní místo pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji ke konci roku 2009 připadalo 33 uchazečů se zdravotním postižením. V následujících letech se stejně jako na celém trhu práce situace zlepšila, nicméně i ke konci roku 2019 byl počet uchazečů se ZP vyšší než počet pracovních míst pro osoby se ZP. Na jedno volné pracovní místo pro osoby se ZP v kraji připadali téměř 4 uchazeči se ZP.

Podíl absolventů a mladistvých a osob se zdravotním postižením na uchazečích o zaměstnání v Pardubickém kraji k 31. 12. 2019

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V mezikrajském srovnání ke konci roku 2019 měl nejvyšší podíl osob se zdravotním postižením na všech uchazečích o zaměstnání Královéhradecký kraj (17,5 %). Tento kraj měl zároveň i nejvyšší podíl absolventů a mladistvých na všech uchazečích o zaměstnání (5,6 %). Ani v Pardubickém kraji nebyla situace těchto vybraných rizikových skupin na trhu práce příznivá, kraj měl čtvrtý nejvyšší podíl osob se zdravotním postižením (17,4 %) a druhý nejvyšší podíl absolventů a mladistvých (5,2 %). Nejnižší podíl osob se zdravotním postižením (8,5 %) a nejnižší podíl absolventů a mladistvých (3,0 %) byl zaznamenán v Praze.

Uchazeči o zaměstnání podle věkových skupin v Pardubickém kraji (stav k 31. 12.)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V návaznosti na měnící se věkové složení populace a prodlužující se věk odchodu do starobního důchodu postupně dochází ke změnám ve struktuře uchazečů o zaměstnání podle věku. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v kraji na konci roku 2019 dosahoval 42,3 roku, což bylo oproti hodnotě zjištěné na konci roku 2009 o 3,2 roku více. Ve sledovaném období od konce roku 2009 do konce roku 2019 se v kraji snížil podíl uchazečů ve věku do 24 let na všech uchazečích o zaměstnání z 18,7 % na 13,4 %. Naopak podíl uchazečů, kterým bylo více než 55 let, v kraji vzrostl z 14,7 % na 23,1 %.

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce podle délky evidence v Pardubickém kraji (stav k 31. 12.)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v Pardubickém kraji se ve sledovaném období od konce roku 2009 do konce roku 2019 zkrátila. Zatímco ke konci roku 2009 činila průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání v kraji téměř jeden celý rok, ke konci roku 2019 byla již pouze necelých sedm měsíců. Podíl uchazečů, kteří jsou vedeni v evidenci úřadů práce v kraji déle než jeden rok, se tak od roku 2015 snižuje. Naopak mezi lety 2014 až 2018 se zvyšoval podíl uchazečů, kteří byli vedeni v evidenci úřadů práce v kraji kratší dobu než tři měsíce (při srovnání stavů ke konci roku).

Uchazeči o zaměstnání podle nejvyššího dosaženého vzdělání a pracovní místa v evidenci úřadů práce podle požadovaného vzdělání v Pardubickém kraji (stav k 31. 12.)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ke konci roku 2019 byla situace na trhu práce nejpříznivější pro uchazeče se základním vzděláním a bez vzdělání, jejichž počet byl v kraji více než 8krát nižší než počet pracovních míst v evidenci úřadů práce pro tuto skupinu uchazečů. Také uchazečů se středoškolským vzděláním bez maturity (3 354) bylo v evidenci úřadů práce méně, než pracovních míst pro tuto skupinu uchazečů (4 396). U uchazečů se středoškolským vzděláním s maturitou (1 805) a uchazečů s vyšším odborným vzděláním nebo vysokoškolským vzděláním (605) byla již situace opačná, u těchto skupin převažoval počet uchazečů nad pracovními místy v evidenci úřadů práce pro tyto skupiny (1 076 respektive 379 pracovních míst).