Ve Sněmovně se bude znovu projednávat daňový balíček, který jí vrátil Senát.

Na hlavu poslanců se snesla kritika hlavně kvůli zvýšení daní u loterií, které je srovnatelné s daní u herních automatů. Podle odborníků má daň odrážet rizikovost hraní a tento stav naznačuje, že setření výherního losu dělá z lidí gamblery. Automaty versus loterie. Podle odborníků něco jako sever a jih, návrh Poslanecké sněmovny je však řadí do stejné kategorie. Zatímco výherní bedny nové zdanění nezatížilo, daně za sportku, bingo nebo stírací losy vyrostly na stejnou sazbu. "Loterie jsou v České republice v tuto chvíli daňově výš než ve zbytku Evropy. Nedává to smysl," kroutí hlavou odborník na závislosti Jindřich Vobořil. Senát nyní návrh vrací do Poslanecké sněmovny s doporučením, aby se u prvních dvou skupin her s nižší škodlivostí sazba ponechala na stávající úrovni. V případě, že k razantnímu zvýšení daní dojde, bude to mít podle odborníků dopad nejen na sázkové kanceláře, které přijdou o několik set milionů korun ročně, ale i na zákazníky. Podle ekonomů zdanění hazardu jako takového navíc vytváří živnou půdu pro černé nelegální herny. "To se děje při vyšších danových sazbách, je třeba provést si dobrou analýzu a to je to, co vláda vůbec neprovedla," říká ekonom Lukáš Kovanda

A právě na to naráží i někteří poslanci. Poslední analýza vlády je totiž už dva roky stará.

Ministerstvo financí si stojí za původním návrhem - daň u loterií by se podle něj měla zvýšit z 23 na 30 procent. Podle resortu nebude mít navržená daň likvidační dopady na provozovatele.





„Chápu, že se paní ministryně financí Alena Schillerová snaží z našich peněženek vytáhnout další peníze, aby mohla pokračovat v rozhazování na všechny strany, Senát Parlamentu ČR to ale rozhodně podporovat nebude“, říká Herbert Pavera - Váš senátor na Opavsku. Po tříhodinovém projednávání absolutně nepřipraveného daňového balíčku - senátoři vrací zákon do Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s některými pozměňovacími návrhy – např. snížení poplatků při zápisu do katastru nemovitostí, zmírnění zdanění rezerv pojišťoven a také zmírnění zdanění loterií – jedno z nejvíce nesystémových opatření v daňovém balíčku z hlediska škodlivosti pro společnost.