Zlín: Magistrát apeluje na dodržování vyhlášky o používání pyrotechniky

Magistrát apeluje na dodržování vyhlášky o používání pyrotechniky

publikováno: 9.12.2019

Zlín – Blížící se konec starého roku a vstup do roku nového je obdobím nárůstu odpalování pyrotechniky. V této souvislosti zlínský magistrát žádá občany, aby při používání pyrotechnických výrobků respektovali nařízení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků, která vešla v platnost v srpnu tohoto roku. Vymezuje místa i časy „výbuchů“ v době mimo noční klid, kdy je odpalování pyrotechniky zcela zakázáno.

„Vyhláškou jsme vyšli vstříc občanům, kteří upozorňovali na neohleduplnost chování těch, kteří odpalují pyrotechniku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, stejně jako řada dalších měst v České republice, její používání v přiměřeném rozsahu omezit. Vyhláška platí teprve od srpna, takže v tomto pyrotechnicky aktivním období na přelomu roku, bude aplikovaná v praxi poprvé. Věříme, že jistá omezení se zásadně nedotknou těch, co rádi odpalují a na straně druhé ochrání ty, kterým hluk a světelné znečištění vadí,“ uvedlnáměstek primátora Aleš Dufek.

Vyhláška především vymezuje místa, na kterých bude možno odpalovat nejnebezpečnější pyrotechniku, tedy velké ohňostroje, provádět ohňostrojné práce a odpalovat pyrotechnické výrobky Jedná se o celkem devět vhodných lokalit, které byly určeny na základě doporučení komisí místních částí a jsou specifikovány v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky.

Podle vyhlášky omezující pyrotechniku není možné beztrestně rušit hlukem výbuchů a zapáchajícími zplodinami z takzvané zábavní pyrotechniky. Z důvodu ochrany majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku je proto zakázáno pyrotechniku odpalovat na místech typu lavičky a altány, v podchodech, na hřištích, na zastávkách MHD, na pietních místech, dále v okolí škol, zdravotnických a sociálních zařízení, policejních služeben, úřadů, soudů či kostelů. Vyhláška pamatuje i na zvířata – kvůli nim je zakázáno používání pyrotechniky do 500 m od ZOO a útulků pro zvířata. Samozřejmostí je, že pyrotechnika nesmí být používána v době nočního klidu, tj. obecně od 22 do 6 hodiny, nicméně právě v době významných dnů či akcí typu Silvestr, Barum Rally či dalších dnů vyjmenovaných v jiné speciální vyhlášce o nočním klidu je počátek doby nočního klidu posunut na 24. či 2. hodinu. Tzn. např. na Silvestra by za porušení nočního klidu bylo považováno odpalování pyrotechniky až po 2. hodině ranní.

Dále vyhláška zakazuje používání veškeré pyrotechniky na veřejných prostranstvích v centrální části města a v centrálním parku na sídlišti Jižní Svahy (s výjimkou Silvestra, období Barum Rally a filmového festivalu).

Celá Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků je zde:

https://www.zlin.eu/uplna-zneni-nejdulezitejsich-vyhlasek-a-narizeni-cl-856.html