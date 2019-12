Rozbřesk: Německá čísla nepřesvědčila

Kdo chce číst jen o dobrých zprávách, tak by asi neměl příliš pečlivě sledovat dění u našich německých sousedů. Po lehce nadějném Ifu jsou totiž další nová čísla spíše negativní. Začněme novými průmyslovými zakázkami, jejichž zářijové výsledky vzbudily naději, že se vše v dobré obrací. Ty říjnové už zdaleka tak pozitivně nevypadají, neboť se oproti září snížily o 0,4 % a v meziročním vyjádření jejich propad zrychlil na 5,5 %.

Nižší zájem o německé zboží mají zejména mimoevropští zákazníci. Naproti tomu ti evropští zvýšily své objednávky o 11,1 %, nicméně na obrat do černých čísel ani takto vysoký nárůst nestačil. Německo tak i nadále pociťuje útlum světového obchodu a vzhledem ke své silné exportní orientaci je na takový vývoj také extrémně citlivé. Říjnové zakázky tedy zatím nepřesvědčily, že by se německý průmysl už dostal z recese, a jak je vidět z prvních listopadových čísel z automobilového průmyslu, světlo na konci tunelu nezablikalo ani tentokrát. Po předchozím propadu o více než 5 % se tentokrát výroba osobních automobilů snížila meziročně o 7,7 %. Tak slabý výsledek v tak silném průmyslu jen potvrzuje, že se významná část zpracovatelského průmyslu zatím ještě zdaleka nedostala z nejhoršího. Na druhou stranu, při pohledu na vývoj poptávky na nejvýznamnějších automobilových trzích, nejde až o tak velké překvapení.

Vzpruhy se německá ekonomiky od svého průmyslu hned tak nedočká, a tak musí spoléhat především na obchod, respektive na své spotřebitele. Ale aby nebyl všem nepříjemným zprávám konec, ani říjnový maloobchod nedopadl zrovna nejlépe. Tržby obchodníků propadly meziměsíčně o téměř dvě procenta a v meziročním vyjádření se jejich růst zpomalil z 3,4 % na 0,8 %. Zajímavé bylo, že slabší poptávku v tomto měsíci zaznamenaly v podstatě všechny obchody, včetně těch internetových. Je to samozřejmě jedno číslo v jinak pozitivní řadě, takže nemá v tuto chvíli smysl vyvolávat paniku, ale spíše jen zpozornět. Přece jen je to právě obchod či přesněji domácí spotřebitelská poptávka, na kterou se v tuto chvíli sází. Na závěr přece jen něco trochu pozitivního. Do Vánoc zbývá 18 dnů a to je spousta času na to, podpořit německou či naši ekonomiku nákupy v obchodech.

TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se i během včerejška pohybovala v úzkém pásmu blízko úrovně 25.55 EUR/CZK. Negativní zprávy ze zahraničí ji nechávají více méně v klidu a ty domácí přijdou na řadu až na začátku příštího týdne. Očekávané výsledky průmyslu a dalších odvětví budou nejspíše dostatečně slabé na to, aby ČNB i v prosinci ponechala sazby beze změny. Jediné, co může trhy trochu vystrašit, bude vyšší inflace, nicméně sama centrální banka očekává její výsledek na 2,9 %. A jak je vidět, ani trhy nic od ČNB v nejbližší době neočekávají.



Zahraniční forex



Libra před britskými volbami sílí a částečně tak tlačí i euro k silnějším hodnotám. Eurodolar se již usadil nad 1,11, byť i za pomoci amerických dat. Ta přijdou na pořad i dnes v podobě oficiálních statistik z trhu práce. Ty by se s ohledem na ukončení stávky v GM měly významně vylepšit (+45 tisíc pracovní míst navíc). Opatrnost je však s ohledem na slabý ADP report na místě, a proto spíše sázíme na trochu slabší přírůstek nových pracovních sil, než si myslí trh.



Ropa



Ropa Brent se drží nad hranicí 63 USD/barel a vyčkává na rozuzlení zasedání kartelu OPEC. Ten sice včera jednal až hluboko do noci, avšak bez dosažení jasné shody na další podobě produkčních škrtů (nedostatek koncensu ilustruje i překvapivě zrušená tisková konference). I tak se z kusých zákulisních zpráv zdá, že producentské státy jsou nakloněny hlubším produkčním škrtům (z 1,2 na 1,7 mil. barelů denně), a to za předpokladu, že budou striktně plněny individuální produkční kvóty napříč kartelem.



Klíčovou otázkou dneška, kdy bude pokračovat jednání v širším rámci OPEC+, tak zřejmě zůstává finální rozdělení dodatečných 500 tis. barelů denně mezi členské státy a také délka případného prodloužení škrtů. Nejvážněji se přitom spekuluje o prodloužení pouze do konce března 2020 (konec platnosti dosavadních škrtů). Tím by však kartel do značné míry negoval překvapení z agresivnějšího snížení produkce, neboť by pouze odsunul zásadní rozhodnutí, jak řešit mohutný převis ropy na trzích (až 1 mil. barelů denně) ve druhém čtvrtletí příštího roku.