Rodiny dál v nejistotě. Navýšení rodičovského příspěvku se odkládá

Senát ve středu rozhodl poslat zpět do Sněmovny návrh na zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun. Ta ho po dlouhých debatách schválila na začátku listopadu. Senátorům se nelíbilo, že by návrh vynechal rodiče, kteří by příspěvek vyčerpali do konce roku. Rodičák se měl zvýšit od prvního ledna o 80 tisíc korun.

Poslaneckou sněmovnu tak nejspíš týden před Vánoci čeká schválení návrhu v původním znění, nebo může přijmout verzi Senátu. Jelikož podporu zvýšení rodičovského příspěvku vyjádřily téměř všechny parlamentní strany, neměla by se podoba návrhu změnit.

Většina senátorů označila zvýšení za nelogické a nemělo by dělat rozdíly mezi rodiči. "Někomu, komu zbývá strašně málo dočerpat, se přidá celé, a tomu, kdo dočerpá letos v prosinci, tak se mu nedá nic. Pro nově narozené děti nárok na celou částku a ty, kteří nemají dočerpáno, poměrně na zbylé platby rodičovského doplatku," řekl Jiří Dienstbier.

S ním souhlasil také Miloš Vystrčil. Částku by měli získat ty děti, kterým ještě nebyly čtyři roky a jejichž rodiče už přídavek do konce roku vyčerpali. " Vláda vyvolá jakési výdaje, dle mého názoru to poměrně často bývá motivované tím, aby získala na svou stranu voličskou skupinu, a udělá to nespravedlivě…," prohlásil Vystrčil.