Francii v závěru týdne ochromí generální stávka v dopravě

Francie zítra projde zatěžkávací zkouškou v podobě neomezené generální stávky dopravců, ke které se připojí pařížský dopravní podnik RATP (MHD), metra, železnic, kamionové dopravy a Air France. Ke stávce se připojí také zaměstnanci některých nemocnic, škol, hasiči, popeláři a policie.Důvodem je odpor vůči chystané důchodové reformě , která mimořádně nepopulární.Železniční dopravce SNCF oznámil, že kvůli stávce nevyjede zhruba 90% rychlovlaků TGV a až do neděle nebude funkční systém nákupu nových jízdenek. Air France odhaduje zrušení cca 20% letů.V Paříži budou kvůli stávce preventivně uzavřené obchody a restaurace podél trasy plánovaných průvodů a demonstrací.Úřady se obávají nepokojů, jež by mohly přijít především v sobotu. Protestů by se mělo účastnit také hnutí "žluté vesty", které protestuje proti stávající politice vlády a prezidenta Macrona již více jak rok.