Rozbřesk: Tři oříšky pro českou ekonomiku

Do konce roku čekají českou ekonomiku ještě tři významná rozhodnutí, která ovlivní její trend v blízké budoucnosti. Jedním z nich, kterému budeme na tomto místě věnovat největší pozornost, bude verdikt ČNB o úrokových sazbách necelý týden před Vánocemi. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by se centrální banka měla rozhodnout jinak, než se rozhodla v září nebo v listopadu, nicméně diskusi centrálních bankéřů ještě ovlivní nová sada dat z české ekonomiky a zpráv ze zahraničí. Nepředpokládáme, že by byly natolik optimistické, aby mohly současný obrázek přemalovat sytě na růžovo a pozici ČNB zásadně změnit. Další důležitá rozhodnutí už budou padat ve vládě a v parlamentu.



Tím prvním je nepochybně stanovení minimální mzdy platné od začátku příštího roku. Podle včera zveřejněné dohody by měla činit 14.600 korun, a bude tak o 1.250 korun, respektive 9,4 % vyšší než letos. Výsledek je vlastně někde v polovině mezi návrhem zaměstnavatelů a odborářů, takže se nedá říct, že by někdo vyhrál na celé čáře.



Někdo by mohl říct, že je to naprosto nepodstatné číslo, neboť se dotýká pouze velmi malého počtu zaměstnanců a ještě menšího okruhu profesí, nicméně nejde jen o tuto mzdu samotnou. Je na ní totiž navázán celý systém zaručených mezd a tedy dalších sedm „minim“ stanovených pro různé druhy profesí. Aktuálně jde o rozpětí 13.350-26.700, které se celé posune vzhůru a ovlivní tak mnohem více zaměstnanců než obvykle zmiňované jednotky procent. Dopad na firmy navíc nebude jen oněch 1.250 korun na víc, ale podstatně víc, protože nelze opomenout i odvod zdravotního a sociálního pojištění (aktuálně 33,8 %) z dodatečného navýšení. Samozřejmě lze diskutovat, nakolik si to může česká ekonomika závislá na malých a středních podnicích dovolit, koho a jak poškodí apod., ale možná je zde mnohem závažnější problém, a sice načasování tohoto rozhodnutí až téměř na konec roku a vlastně i jeho forma. Nedává firmám možnost nic předvídat ani se předem připravit na další skokové zvýšení nákladů. Postrádá automatismus a vše ponechává na vstřícnosti a odpovědnosti vlády… na poslední chvíli.A nakonec třetí důležité rozhodování se odehrává právě nyní v parlamentu, kde se jedná o státním rozpočtu na rok 2020 . Má být opět deficitní, stojí opět na optimistických předpokladech a tradičně neposkytuje téměř žádný manévrovací prostor pro další přesuny peněz, a už vůbec ne v hodnotě 177 mld. korun Koruna během včerejšího dne pár haléřů ztratila, ale i tak se stále drží jen těsně nad hranicí 25,50 EUR/CZK . Guvernér sice zopakoval svá slova o preferenci stability úrokových sazeb , a tedy zachování stávajícího úrokového diferenciálu, nicméně to už korunu nemohlo nijak zaskočit. Nejistota přetrvává, i když německá čísla nemusí být tak špatná, jak centrální banka předpokládala. Naproti tomu totiž domácí růst může být – podle guvernéra – podstatně nižší, než předpovídá prognóza ČNB . Takže nezbývá než vyčkat na nová čísla, která začnou nabíhat už na začátku prosince.Včerejšek byl sice konečně bohatší na makroekonomická data (v USA), ale mnoho vzruchu na trhy nepřinesla. Z dat stojí za to vyzdvihnout relativně dobré měsíční údaje o investicích (durables) a naopak slabší inflaci Fedem sledovaný index PCE).Eurodolar tak vstupuje do svátečního dne (v USA je Díkuvzdání) těsně nad hranicí 1,10 a musí se spokojit s evropskými čísly - listopadovou inflací v Německu a Španělsku Ropa Brent se drží těsně nad hranicí 64 dolarů za barel navzdory medvědímu vyznění fundamentálních dat z dílny EIA. Americká agentura reportovala nad očekávání silný nárůst zásob jak na straně surové ropy (+1,6 mil. barelů ), tak zejména benzínu (+5,1 mil. barelů ). V podobném duchu pak vyznívá také další rekordní zápis americké produkce, která v minulém týdnu vzrostla již na 12,9 mil. barelů denně. Ropný trh však v tuto chvíli více zajímá vývoj na frontě americko-čínské obchodní války, kde i nadále převládá pozitivní sentiment a očekávání blízkého uzavření dohody. Mírný optimismus pak panuje rovněž ohledně blížícího se zasedání kartelu OPEC - prvotní signály totiž naznačují prodloužení dosavadní dohody na produkčních škrtech o další tři měsíce (červen 2020 ).