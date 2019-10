Čeká Německo rekordní úspěch v cestovním ruchu i na podzim 2019?

Chystáte se vycestovat za přírodou i teď na podzim? Rakousko a Německo jsou země, které jsou v dobré dojezdové vzdálenosti, a v minulém roce zde byl příjezdový cestovní ruch doslova rekordní. S podzimem tedy turisté navázali na vynikající letní sezónu, jako by se nic nezměnilo. Bylo vidět, že chladnější sychravé dny nikoho neodradily. Zopakuje se loňský turistický úspěch i letos? Podle cestovních kanceláří to zatím vypadá slibně. Vy můžete ale s klidem vyrazit i bez cestovky, třeba jen na jednodenní výlet. Výhodou je, když umíte německý jazyk, alespoň tedy základy němčiny.

Cestovní ruch v Německu láme rekordy

V loňském roce bylo na základě údajů Spolkového statistického úřadu nahlášeno celkem 75,7 milionu zahraničních hostů, kteří zde přenocovali v hromadných ubytovacích zařízeních. Je to o 4,5 % více, než v roce 2017 v období od ledna do října. Např. v měsíci říjnu 2018 byl nárůst turistů skoro třikrát vyšší, oproti říjnu 2017. Celkově se rok od roku příjezdový cestovní ruch vyvíjí velmi dynamicky. Pro české turisty je Německo atraktivní turistickou destinací. V období od ledna do října, tedy v prvních deseti měsících roku 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních registrovalo více než 1,1 milionu českých hostů, došlo tedy k nárůstu o 13,6 % oproti stejnému období v roce 2017. Česká republika se stabilně drží ve skupině TOP 20 zdrojových trhů německého incomingu.

Je Německo pro Čechy druhým nejoblíbenějším turistickým cílem v Evropě?

Proč si čeští turisté vybírají Německo za cíl svého cestování? Jaká místa u našich západních sousedů stojí za to rozhodně navštívit? Turistická země Německo pro české turisty představuje velmi atraktivní destinaci. Je to především pro to, že je zde široká a rozmanitá nabídka atrakcí, jedná se o dobře dostupnou zemi, má výbornou infrastrukturu a za zmínku stojí velmi dobrý poměr cen a kvality služeb.





Německo v listopadu oslaví 30 let od pádu Berlínské zdi

Již 9. listopadu se po celém Německu začne slavit třicetileté výročí pádu Berlínské zdi. K této příležitosti je připravena řada projektů, akcí, konferencí a oslav. Určitě se můžete těšit na tematické výstavy plakátů, publikací a multimediálních formátů, jež připomenou historické události, které přispěly ke konci studené války. Navštívit můžete stálou výstavu „Naše historie. Diktatura a demokracie po roce 1945“, která zobrazuje historii NDR, sametovou revoluci a samotný pád Berlínské zdi. V Bonnu si mohou historičtí nadšenci prohlédnout výstavu o průběhu sjednocení Německa, v Lübecku jsou zase připraveny dvě výstavy pod názvy „Rozdělené město – Berlín 1945–1989“ a „Willy Brandt a zeď“. Také známý výstavní dům v Berlíně „GropiusBau“ prezentuje tzv. „Procházky po zdech“.

3 tipy na místa, které každoročně lákají na návštěvu Německa

Je-li němčina vaším oblíbeným jazykem, rozhodně stojí za to navštívit pohoří Schwarzwald neboli Černý les, jež je nejvyšším pohořím v Německu. U jeho jména si snad každý vybaví tradiční německý dort nebo šunku. Nejvyšší hora Feldberg měří 1493 metrů. Svahy Schwarzwaldu na západní straně jsou příkré a stupňovité, od východu se pak pohoří pozvolně zvedá. Uprostřed se nachází rozbrázděná plošina a je zde skvělá možnost vypravit se na cyklistické túry.

Dalším zajímavým místem je německý ostrov Rujana ležící na severovýchodě v Baltském moři. Patří do seznamu UNESCO svou vyhlášenou biosférickou rezervací o rozloze téměř 23 tisíc hektarů. I zde vás čekají kromě dlouhých písečných pláží, chladného větrného počasí a krajiny s listnatými lesy, také kvalitní cyklostezky. A kdo by neznal Saské Švýcarsko? Nachází se jihovýchodně od Drážďan podél údolí řeky Labe. Jsou zde k vidění např. stolová hora Lilienstein, pevnost Königstein a skalní útvary Pfaffenstein a Schrammsteine.

Podzim je ideálním obdobím na procházky v přírodě

Na podzim nastává ideální čas na to, vyrazit do přírody za přírodními krásami. Teploty jsou chladnější, ale ještě dostatečně příjemné na pěší turistiku či jízdu na kole. Zajímáte se o kurzy němčiny? Nejlepší škola je konverzace v německém jazyce přímo v zemi, kde se mluví německy. Pochytíte správnou výslovnost, přízvuk a nová slovíčka, a přitom budete v přírodě nebo se procházet mezi historickými památkami.

Autorka: Mgr. Iveta Damborská

Editorka: Zuzana Klímová