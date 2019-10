Rozhovor ministryně financí pro Lidové noviny o státním rozpočtu na příští rok

Zdroj: Lidové noviny | 21.10.2019 | Rubrika: Domov | Strana: 4

* LN Jak vysoký letos bude podle vás reálný schodek rozpočtu? Třeba předloni byl konečný výsledek oproti plánu rozdílný o 130 miliard korun.

Nemám věšteckou kouli, abych to mohla říct. Je ale jasné, že schodek nějaký bude. Pevně však věřím, že nepřekročíme plánovaných 40 miliard korun. Největší neznámou jsou peníze z Evropské unie. V tuto chvíli máme na cestě zhruba 60 miliard korun; do dotačních programů jsme proto poskytli zálohy ze státního rozpočtu v této sumě. Kdyby došlo k proplacení těchto peněz, jsme v přebytku.

* LN Tak jinak. Pokud peníze z Bruselu nedorazí, jak hluboký bude schodek?

Určitě ještě nějaké peníze z EU dorazí. Přinejmenším jednáme o penězích pro program OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – pozn. red.), kde jde o zhruba 11 miliard korun. V tuto chvíli, podívám-li se na to, jak se rozpočet vyvíjí, bude ve schodku. Ostatně ekonomika zpomaluje na čísla dlouhodobého průměru. Na druhou stranu stále vybíráme rekordně peněz na daních.

* LN Agentura Moody’s počátkem října zvedla České republice rating (agentura zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti ČR o jeden stupeň na úroveň Aa3). Má to na refinancování státu vůbec nějaký vliv, v prostředí nulových úrokových sazeb?

Má to mimořádný význam a já jsem na to patřičně hrdá. Jelikož se tak stalo poprvé po 17 letech, tak nám to obrovským způsobem zvedá prestiž.

* LN Moody’s však jen dorovnala hodnocení, jež má Česko od agentur Fitch či Standard & Poor’s. Z pohledu zahraničních investorů proto nejde o něco příliš nového.

Máte pravdu, ale také platí, že každá agentura je samostatná. Čím lepší máme rating, tím vyšší je prestiž České republiky a našich státních dluhopisů, o které je tím pádem i vyšší zájem, takže si půjčujeme za čím dál nižší úrok. Nyní, když si půjčujeme v eurech, nám za to investoři dokonce platí. V korunách platíme my a v tuto chvíli v průměru asi jen 1,9 procenta. Jsem přesvědčená, že při obsluze státního dluhu díky tomu ušetříme stovky milionů korun.

* LN Co z toho plyne pro obyčejného člověka?

Třeba to, že tyto ušetřené peníze dáme na důchody, investice či na platy státních zaměstnanců.

* LN Státní dluh se již šestým rokem snižuje – na konci září činil 1,685 bilionu korun. Není to však špatná zpráva? Vyplývá z toho totiž, že ve chvíli, kdy jsou peníze velmi levné, stát nedokáže naplánovat velké investice.

Já ale mám pocit, že občané naopak kvitují, že státní dluh klesá. Vůči HDP (hrubý domácí produkt – pozn. red.) se dluh snižuje už šestým rokem. Byť máme letos naplánovaný schodek 40 miliard korun, počítáme s tím, že se v příštím roce sníží dluh v poměru k HDP ze 32 procent, jak platilo v roce 2018, někam k 30 procentům.

* LN Není to však na úkor toho, že se tolik neinvestuje?

Na kapitálové výdaje, tedy investice, by v příštím roce mělo jít z národních zdrojů 88 miliard korun, což je rekordní číslo. Sečteno s penězi z EU půjde až o zhruba 146 miliard. Společně s dalšími ministry se investicím velmi zodpovědně věnuji. Důležité je, aby projekty byly dobře připravené – třeba aby měly stavební povolení, EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.). Klíčové také je, aby se to umělo prostavět. Vezměte si, že v minulosti byly roky, kdy se naplánovaly rekordní investice, přitom ale zůstávaly jen na papíře.

* LN Co se týče úroků a půjček státu, chystáte další kolo dluhopisů republiky?

Určitě. Už když jsme to loni na konci roku spouštěli, říkala jsem, že to nijak omezovat nehodlám. Nejprve jsme udělali reinvestiční dluhopis, pak jsme zjistili, že je zájem o protiinflační dluhopis. Ten teď vede, za posledních šest měsíců se jej prodalo za 11,4 miliardy korun. Dokud budu ministryní financí, budeme občanům prodávat dluhopisy.

* LN Kolik máte naplánovaných emisí a jaký podíl dluhu by se podle vás měl dostat do rukou občanů?

Děláme čtyři emise za rok. Chci dosáhnou toho, aby zhruba pět procent státem vydaných dluhopisů bylo v rukou českých domácností. Zatím je to asi jen 1,5 procenta. Zvedla jsem limit, původně mohl mít jedinec dluhopisy za milion korun, teď je to pět milionů a jeden nejméně za tisíc korun.

* LN Česká ekonomika dlouhodobě roste, daří se i výběr daní... Přesto se zdá, že se jen stěží daří hledat zdroje v rozpočtu. Proč?

Stěží je velmi silný výraz. I pro příští rok plánujeme, že na daních vybereme o 100 miliard korun navíc. Za posledních pět let jsme navíc vybrali přes 450 miliard korun. Berte to tak, že když se sestavuje státní rozpočet, nejprve uděláme makroekonomickou predikci, pak dojde na odhad příjmů, který musí být konzervativní, a zároveň vždy maximalizujeme výdaje.

* LN Za jaké situace by Česko mohlo hospodařit s přebytkem státního rozpočtu?

Tři naše rozpočty skončily v přebytku nebo byly vyrovnané. Jak jsem už říkala – neznámou jsou evropské peníze a to, co si vyjednáme. Mnou naplánovaný schodek ve výši 40 miliard korun se pořád rovná 0,7 procenta HDP a to je nic. V létě jsem měla k dispozici 20 miliard korun navíc a řešila dilema, jestli snížit schodek rozpočtu na příští rok na 30 miliard, nebo to napumpovat zpátky do ekonomiky. Zvolila jsme druhou variantu, protože ekonomika zpomaluje.

* LN Kde by vláda v případě poklesu ekonomiky škrtala?

Úspory je nutné hledat bez ohledu na vývoj ekonomiky, proto jsem škrtla například neobsazená místa. Už v lednu jsem kolegům ve vládě řekla, ať počítají s tím, že jim od roku 2020 škrtnu desetinu provozních výdajů ministerstev, čímž ušetříme tři miliardy. Pak jsem řekla, že škrtneme deset procent úředníků, což se mi však úplně nepodařilo. Na druhou stranu rozdíl v počtu úředníků mezi roky 2012 a 2020 bude činit asi čtyři tisíce úředníků navíc. Co se týče rozdílu v počtu úředníků mezi letoškem a příštím rokem, tak jejich počty snižujeme; narůstají jen v kolonkách učitelé, vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů.

* LN Andrej Babiš ještě coby ministr financí trval před třemi roky na tom, aby příspěvek seniorům nad povinnou valorizaci byl pouze jednorázový. Co se změnilo? Dnes se přidává nad valorizaci natrvalo.

Při posledním zvedání penzí jsme o tom vedli velkou debatu. Růst má dvě části: zvýšení základní výměry a zvýšení procentní výměry. Základní výměru naše vláda zvedla z devíti procent a nově se počítá jako deset procent z průměrné mzdy. Valorizace musí být podle verdiktu Ústavního soudu tou největší částí navyšování důchodu, která vyplývá ze zásluhovosti, což se odráží ve valorizaci procentní výměry. Po stanovení těchto dvou částí jsme dodali pevnou částku tak, aby to v průměru dělalo oněch 900 korun, o které se penze zvýší.

* LN Například dle experta na důchodový systém Vladimíra Bezděka bude na vládou schválenou valorizaci důchodů pro příští rok potřeba 36–37 miliard korun. Problém je, že toto opatření se „propíše“ i do rozpočtů následujících let. Jde o skutečně dobré národohospodářské rozhodnutí přitížit systému, když stále není připravená reforma důchodů?

Chápu, kam míříte. Těm důchodcům se to však dlužilo. Vezměte si, jaké byly valorizace důchodů před pěti lety. Naše navýšení v průměru o 900 korun je vyšší navýšení, než udělala předchozí vláda za pět let.

* LN To chápu. Vy jste však mohli zůstat u přidání o sedm set korun. Dvě stovky nad povinný rámec budou každý rok břemenem okolo sedmi miliard korun, které se budou muset najít...

Máte pravdu a samozřejmě jsme mohli zůstat jen u toho, co je dané zákonem. My jsme ale navýšení penzí chtěli, protože je to naše priorita.

* LN Vy jste však svým rozhodnutím zatížili jakoukoliv další vládu, která přijde po vás, protože to jen těžko někdo zruší.

Věřím, že to nikdo nezruší. Těm lidem se to skutečně dlužilo. Vzpomeňte si, když se důchodcům ročně přidávalo jen okolo 40 korun. Našla jsem dopisy z let 2011 a 2012, kdy důchodci psali na ministerstvo, co mají dělat, jak mají v Praze platit nájem. Oficiální odpovědi ministerstva financí, kdy mu vládl Miroslav Kalousek (nyní předseda poslaneckého klubu TOP 09 – pozn. red.), byly v duchu „... tak bydlete společně, třeba jako studenti“. Chceme, aby ti lidé žili důstojně, když celý svůj život přispívali do systému. Pravda ale je, že tím přispíváme na vyšší kvalitu života, není to důchodová reforma. Tu musí připravit ministerstvo práce a sociálních věcí.

* LN Ostatně i vzpomínaná agentura Moody’s uvedla, že pro ČR bude výzvou, jakým způsobem se vyrovná se stárnutím populace. Upozornila na nutnost zdravotních a sociálních reforem v nadcházejících desetiletích. Myslíte, že s tím současná vláda ještě stihne něco udělat, zda stačí připravit potřebné reformy?

Já zodpovídám za veřejné finance, do těch spadá i důchodový systém. Za ten však, co se týká příjmů a výdajů, zodpovídá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (místopředsedkyně ČSSD – pozn. red.). Pravda je, že se čas krátí a systém, tak jak je nyní nastavený, začne mít potíže někdy po roce 2030. Takže nemáme ani deset let se na to připravit. Paní ministryně Maláčová připravila materiál, o kterém se teď začíná debatovat na koaliční radě. Reforma penzí je součástí programového prohlášení naší koaliční vlády a my teď čekáme na návrhy paní Maláčové. Ta představila nějaké teze. Popravdě řečeno, více o tom mluví do médií, ale ty teze jsou zatím bez konkrétních čísel. Pan premiér si vyžádal čísla. Co říkám já, je, že všechny návrhy musejí být životaschopné a ufinancovatelné.

* LN Sehnat zdroje na reformu je ale váš úkol…

To samozřejmě. Nejprve však potřebuji vidět návrhy. Ostatně můj zástupce je i v takzvané komisi pro spravedlivé důchody. Tam se ale neprobírá úplně všechno, velká část agendy se řeší na ministerstvu práce. Abych se k tomu mohla vyjádřit, potřebuji mít návrhy na stole. Vím, že paní ministryně chce zavést nějaký nultý pilíř, pak by se brala v potaz zásluhovost. To vše je ale bez uvedení zdrojů. Hovoří se tam také o třetím pilíři a o státním fondu. To mi však přijde, jako kdyby stát chtěl podporovat cyklistiku, a proto by vytvořil fabriku na výrobu kol, která by prodávala bicykly za třetinovou cenu oproti trhu. Co by se stalo? Asi by zkrachovali ostatní výrobci kol, kteří by dotaci ze státního rozpočtu neměli, nebo by jim klesly zisky. Tím bychom však cyklistiku asi moc nepodpořili.