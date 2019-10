Palladium, letošní jednička v komoditách

Vzácné kovy si za první tři kvartály letošního roku vedly nad očekávání. Zlato v posledních měsících velmi posilovalo, za třetí kvartál zhruba o 8 %, meziročně dokonce o celých 26 %. Zlato však není jediný drahý kov, který je v hledáčku investorů na komoditních trzích. Mezi letošní hvězdy vzácných kovů patří bezesporu i palladium (letošní číslo jedna v komoditách), platina a nesmíme opomíjet ani stříbro.

Ohlédnutí za érou zlata

Druhou dekádu nového tisíciletí můžeme označit za éru oživení zájmu o zlato. V září roku 2011 se cena zlata dotkla hranice 1 900 USD/oz, což je dosavadní rekord. Vzhůru ji táhla především nejistota ohledně budoucnosti eurozóny spojená se zadlužeností jednotlivých států EU. Současný růst ceny zlata má velmi podobné příčiny. Obavy z dopadu obchodní války mezi největšími ekonomikami světa, USA a Čínou, katapultovaly cenu zlata za tři měsíce o 229 USD/oz a meziročně dokonce o 362 USD/oz. Ve zkratce jde o to, že se investoři obávají podobného scénáře, který se odehrál během poslední krize. Jen potenciální ohnisko by se přesunulo z největší ekonomiky světa do té druhé největší. Krizi by mohlo zažehnout zpomalení čínské ekonomiky a splasknutí bubliny na tamním trhu s nemovitostmi.

Platina a Palladium

Premiantem letošní roku mezi drahými kovy je zatím palladium, které atakuje jednu hranici za druhou a je nyní nejdražší v historii. V únoru se cena palladia přehoupla přes hranici 1 500 USD za unci a 14. října zavíralo na hodnotě 1 697 USD. Od počátku roku si tento kov připsal zhodnocení cca 34 % v USD. Také platina nezůstává pozadu a i přes nedávný pokles si od počátku roku připisuje zhodnocení cca 14 % v USD.

Hnací silou růstu ceny palladia a platiny je především zvýšená poptávka ze strany automobilového průmyslu, který přechází na ekologicky šetrnější řešení po aférách z roku 2015. Palladium i platina se používají v katalyzátorech. Rozdíl je ten, že palladium najde využití u benzínových aut, platina u naftových. Vzhledem k požadavkům trhu na benzínové motory podpořeným nedávnými změnami v legislativě je více v kurzu palladium.

Neméně důležitým důvodem pro růst je i nedostatečná nabídka, která nedokáže uspokojit rostoucí poptávku. Průmyslová odvětví poptávající palladium jsou nejvíce závislá na dodávkách z Ruska a JAR. Je tedy nasnadě, že tyto dvě země mohou ovlivňovat ceny dotyčných kovů. Jakékoliv výpadky mají v současnosti vliv i na pokles celosvětových dodávek a růst ceny.

Palladium a také platina jsou rovněž okrajově investičními kovy. Tyto investice považujeme za rizikovější, než je tomu u zlata a stříbra. Zlato a stříbro jsou zavedené kovy, používají se nejvíce ve šperkařství a stříbro má navíc také průmyslové využití. Trh s nimi je větší a má větší tradici. Z tohoto důvodu je poptávka po nich stabilnější. Kovy v podobě investičních mincí a slitků jsou rovněž likvidnější. Lze je jednoduše zpeněžit, na celém světě existují obchodníci se zlatem a se stříbrem. Zlaté mince jsou v ČR osvobozené od DPH, což mince ani slitky z platiny a palladia nejsou. To vše ztěžuje jejich obchodování. Jejich nabídka tudíž není příliš velká a pro obchodníky s investičními kovy jsou spíše okrajovým sortimentem.

Jak je vidět, ceny palladia a platiny rostou především z důvodu změny politiky a příklonu k ekologicky šetrnějším řešením. Průmysl je aktuálně potřebuje a je jediným silným pilířem poptávky po těchto kovech. Chybí dostatečná poptávka ve šperkařství a v investicích, která není zatím srovnatelná se zlatem či stříbrem. Pokud se při současné rychlosti technologického vývoje najdou alternativní, levnější řešení, může cena palladia i platiny opět klesnout.

Stříbro

Stříbro se svojí popularitou podobá zlatu, je po něm poptávka jak investiční, tak ve šperkařství, svým použitím v průmyslu vykazuje stejné znaky jako palladium a platina. Jeho specifikem je, že je podstatně levnější než ostatní kovy. Investici do něj si tedy může dovolit větší množství drobných investorů. Snadno jej prodáte, pokud potřebujete rychle získat finanční prostředky a v případě krize jdou stříbrné mince použít jako alternativní platidlo. Ve stříbrném provedení se vyrábí většina známých světových investičních mincí.

Při nákupu stříbra musíte mít na paměti, že jeho cenu mohou ovlivňovat i jiné síly, než je geopolitická situace, obchodní války a blížící se krize, ale jednoduše i průmyslová poptávka, a proto se v době krize může chovat jinak než zlato.

Stříbro je ideální v případě, že si chcete uchovat disponibilní zásobu pro případ nouze. Jelikož je stříbro levnější než zlato, dá se lépe a bez obav skladovat v domácích podmínkách. Důvěra ve stříbro je rovněž podložena několika tisíciletími zkušeností. Stříbrné investiční mince jsou dodnes vnímány jako alternativa k současným penězům a jsou velmi likvidní. Prodávají se ve velkých objemech a na kusy se jich prodá více než zlatých slitků a mincí dohromady.

Ze vzácných kovů obchodovaných ve fyzické formě drží stále prim zlato a stříbro. Poptávají ho centrální banky, velké instituce i drobní investoři. Alternativní kovy jsou spíše doménou komoditních trhů a ve fyzické podobě jsou obchodovány jen okrajově. Trend na zlatě je aktuálně silný, jak ukazují předešlé korekce, se kterými se zlato zatím obstojně vyrovnalo. Poslední proběhla na začátku října a poslala žlutý kov 1. října až k 1 473 USD za unci, v pátek 4. října se však cena vrátila zpátky na hranici 1 500 USD.