Akcie pod vlivem jednání o obchodní dohodě (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Konkurence na českém trhu cigaret se přiostřuje.

Českou republiku čeká další boom nových solárních elektráren.

Zdanění rezerv životního pojištění možná nebude.

Evropské akcie na začátku dne zřejmě příliš změn nedoznají.

Spojené státy dnes představí údaje o spotřebitelské inflaci. V Evropě byla ráno zveřejněna data o německé obchodní bilanci, která zklamala nižším přebytkem kvůli hlubšímu meziročnímu poklesu exportů. Během dne se ještě dočkáme francouzské průmyslové výroby. ECB zveřejní zápis z posledního měnověpolitického zasedání.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro akcie francouzské společnosti působí v oblasti obnovitelných zdrojů Neoen.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší seanci se ziskem. Průmyslový Dow Jones si polepšil o 0,7 %, S&P 500 přidal 0,9 % a technologický Nasdaq zakončil o jedno procento výše. Čínští představitelé včera uvedli, že jsou stále otevřeni k částečné obchodní dohodě se Spojenými státy, přestože z počátku týdne se objevovaly nepříznivé signály. Vidina zmírnění napětí na trzích tak poslala akciové tituly výše.

Obchodníci v asijsko-pacifickém regionu ale příliš přesvědčeni o možné částečné dohodě nejsou. Dnešní ranní seance se tak na různých trzích stejným směrem nevyvíjela. Zatímco čínské burzy si připisují zisky až okolo jednoho procenta jako v případě Šenčenu, trhy na Tchajwanu, v Jižní Koreji nebo Indii končí den v červeném. V případě Indie pak velkou roli sehrávají špatné vyhlídky na tamní ekonomiku, které se mohou velmi rychle promítnout do hospodaření firem.

Philip Morris ČR

Dle Hospodářských novin vstupuje na český trh e-cigaret firma Juul Labs, jeden z hlavních amerických producentů. Během dvou měsíců se její e-cigareta začne prodávat v tisícovce míst v Česku. V srpnu na tuzemský trh vstoupil první velký hráč, Japan Tobacco International, s produktem Logic. Dnes chce podrobnosti zveřejnit další konkurent, Imperial Tobacco, s výrobkem blu.

Ač PMČR na trhu elektronických cigaret nepůsobí a jeho současná strategie je rozvíjet bezdýmné cigarety, širší okruh nabízejících e-cigarety může i tak znamenat pro PMČR větší konkurenci. Prodeje IQOS jdou společnosti dobře a i přes tuto lehce nepříznivou zprávu si myslíme, že jejich podíl nadále významně poroste.

ČEZ

Hospodářské noviny zmiňují, že Česká republika zažije opět boom solárních elektráren. Vzhledem k nižší ceně technologie a vyšším cenám elektřiny mohou být projekty rentabilní i bez státních dotací. ČEZ má v současné době rozpracované projekty o výkonu 500 MW, což je zhruba čtyřikrát více, než jich nyní provozuje. Dle mluvčího Ladislava Kříže by nové zdroje mohly vzniknout na nevyužitých rekultivačních plochách či v okolí současných klasických elektráren ČEZ na severu Čech.

V této oblasti by tak mohl ČEZ využít prostředky z nově vznikajícího Modernizačního fondu, do kterého budou přesunuty všechny emisní povolenky. Jejich prodejem získá fond prostředky na dotace, které by mimo jiné mohly směřovat právě na výstavbu obnovitelných zdrojů. A na tyto prostředky by mohl mít nárok i ČEZ.

Vienna Insurance Group

ČSSD společně s opozicí při jednání rozpočtového výboru odhlasovala vyjmutí zdanění rezerv životního pojištění z daňového balíčku vlády. Každopádně konečná podoba navrhované novely bude ještě předmětem diskuze.