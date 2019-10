3 tipy, jak vybrat ten nejlepší jazykový kurz?

Na internetu je nespočet nabídek jazykových kurzů, ne všude se ale naučíte mluvit jinou řečí rychlým a efektivním způsobem. Proč? Ne všude je totiž výuka cizího jazyka stejná a v úrovních kvality bývají velké rozdíly. Chcete-li tedy najít osvědčený jazykový kurz, kde vás skutečně rozmluví, dejte na naše 3 tipy, podle čeho byste měli jazykovou školu vybírat. Když už do svého vzdělání investujete nemalé peníze, tak ať se vám to vyplatí!

1) Hledejte jazykový kurz, kde se z velké části mluví cizí řečí

Ideální je, když najdete jazykovou školu, kde vás skutečně naučí mluvit. Zbavíte se ostychu, strachu a budete mluvit, mluvit a mluvit. Nevadí, že ze začátku s chybami, každý nějak začínal. Když na vás pak někdo promluví na ulici třeba anglicky nebo německy, hbitě zareagujete a odpovíte mu. Nebo se dorozumíte v restauraci na dovolené, v hotelu na recepci či na tržnici při nákupu čerstvého ovoce, zeleniny a právě vylovených ryb z moře. Nejlepší je tedy najít kurz, kde se výukové lekce skládají až z 90 % z komunikace studentů a lektora. Připadá vám to moc? Nemusí, opravdu je to ten nejefektivnější způsob, jak se zdokonalit v cizím jazyce. Jazykové školy mají jiný přístup k výuce, na rozdíl od středních a vysokých škol, a zaměřují se především na to, abyste se nebáli začít konverzovat.

2) Najděte kurz na míru vašim potřebám

Některé kurzy cizího jazyka mají rozdělené lekce podle pokročilosti a nárocích na výuku pro začátečníky, věčné začátečníky, mírně a středně pokročilé a pokročilé. Mezi zajímavé kurzy patří ty se zaměřením na konverzaci. Ty slouží pro zopakování cizí řeči pro ty, kteří si chtějí jinou mluvu jen zopakovat a oživit si své znalosti. Ne každý může docházet na výuku o víkendech nebo večer, proto se snaží jazykovky nabízet rozličnou délku výuky včetně různých časů. Studovat můžete v rámci jednodenních či víkendových kurzů, nebo si lze zvolit 5, 10, 15 i 34 denní studium.

Např. jazyková škola Orange Academy poskytuje certifikovanou výuku metodami Effektives Deutsch® a Effective English®, které se zaměřují především na mluvení v hodinách. Rovněž má pro své studenty bezplatný e-learning, kde si mohou procvičit angličtinu a němčinu online z pohodlí domova či své kanceláře. Online lekce slouží k zopakování probíraného učiva, k jeho lepšímu pochopení a zažití slovní zásoby. S pomocí automatické umělé inteligenci si můžete aktivně procvičovat své znalosti, ta vám bude úmyslně nabízet slovíčka, se kterými máte největší problém, až je nakonec napíšete správně. V e-learningu se lze učit díky různým typům cvičením a psanými diktáty. Zkuste si jej prvně pod demo účtem!

3) Ověřená osobní doporučení absolventů

Není nic lepšího, než si vybírat jazykovou školu na základě doporučení. Projděte si tedy web vybraných jazykovek a přečtěte si všechna doporučení, co o kurzech píší, a jak je hodnotí bývalí absolventi. Mnoho bývalých uchazečů zanechává pár vět o své zkušenosti také na Facebooku. Znáte-li někoho, kdo v dané škole studoval, zeptejte se ho na jeho názor, dojmy a pocity. Také český jazykový portál jazykovky.cz má na svých stránkách garantovanou autenticitu hodnocení jednotlivých jazykových škol.

Vyplatí se to!

Autorka: Mgr. Iveta Damborská

Editorka: Zuzana Klímová