Rozbřesk: První známky zpomalování české ekonomiky

Nová sada srpnových dat zveřejněná včera nevyznívá pro českou ekonomiku až tak zle. Meziroční výkon průmyslu byl sice slabší, nicméně se zpomalováním tohoto největšího tuzemského odvětví se počítalo. Dalo by se vlastně říct, že to dopadlo ještě o něco lépe, než se očekávalo. Oproti loňskému srpnu se výroba snížila o 1,2 %, přičemž ve srovnání s předchozím měsícem jen o 0,1 %. Navíc produkce automobilového průmyslu jako největší části tohoto odvětví dokonce vzrostla o 4,5 %. Když vezmeme v úvahu, že ve všech automobilkách právě v tomto měsíci probíhaly dovolené (loni byly v červenci), jde o úctyhodný výsledek. Zvlášť s ohledem na padající evropský automobilový trh, kam směřuje většina tuzemské produkce. Sázka výrobců na nové modely se tak evidentně stále vyplácí, a tak jako jedni z mála dokážou zvyšovat svoje tržní podíly.



Úspěšný měsíc za sebou z pohledu výroby a nových zakázek nemají pouze výrobci dopravních prostředků, ale i elektrických strojů a zařízení, kteří reprezentují další velmi významnou část tuzemského průmyslu. Skoro by to vypadalo, jako by se nás útlum evropské ekonomiky či recese té německé vůbec nedotýkal. To by ovšem nesměla být zbývající většina průmyslu v červených číslech, a to jak z pohledu produkce, tak i nových objednávek. Příkladem budiž výroba elektroniky a PC nebo tradičního reprezentanta české ekonomiky – kovů. Takže vezmeme-li v úvahu průmysl jako takový, i když si nevede zdaleka tak zle, jak třeba už dlouho naznačovaly indexy nákupních manažerů nebo průzkumy nálad, vzpruhu pro ekonomický růst od něj čekat v tuto chvíli nemůžeme. Proto v něm vidíme jeden z důvodů, proč budou výsledky české ekonomiky ve druhé polovině roku horší než v té první.



A příliš toho nelze zřejmě čekat ani od stavebnictví, které má za sebou tentokrát už docela slabý výsledek. Takže růst bude i tentokrát především v režii služeb. Jak dopadly v srpnu, se teprve dozvíme, avšak už nyní si nelze nevšimnout zpomalení růstu tržeb třeba v dopravě, telekomunikacích nebo hotelech a restauracích. Hlavní roli si tak zřejmě díky domácí poptávce udrží obchod. A jeho výsledky nás čekají už dnes v devět hodin. Koruna včera umazala páteční zisky a vrátila se zpět na dohled hranice 25,80 EUR/CZK . Nebyla však jediná, kdo v regionu ztrácel, takže příčiny tohoto mírného oslabení netřeba hledat na domácím poli jako spíše v náladách zahraničních investorů. Koruně samotné přitom nepomáhá ani výrazná změna očekávání na tuzemském trhu, která zrcadlí třeba FRA. Je vidět, že ČNB svým posledním zasedáním docela znejistěla trh do té doby přesvědčený o tom, že úrokové sazby čeká velká jízda směrem dolů. Přitom v úvahu připadá spíš stabilita nebo dokonce růst sazeb. O něm může napovědět více inflace , která přijde na pořad dne až ve čtvrtek. Poslední známé statistiky z ekonomiky zatím tomuto scénáři příliš munice nedodávají.Začátek týdne se nesl zcela v poklidu, když na hlavních devizových trzích stojí možná za zmínku lehké oslabení libry . Britská měna se začíná připravovat na příští osudový mítink EU, který může rozhodnout o dalším osudu brexitu Z pohledu dat ovlivňující eurodolar nicméně stojí za zmínku dnes po ránu překvapivě lepší než očekávaná průmyslová výroba v Německu za měsíc srpen a odpoledne si počkáme na údaje týkající se americké výrobní inflace Co se týká střední Evropy , zde probíhá mírné vybírání zisků poté, co všechny měny zpevnily minulý týden. Pro forint mohou být zajímavé údaje o zářijové inflaci Ropa Brent zahájila týden nudným obchodováním s minimální volatilitou, a tak její cena zůstává nadále přišpendlená poblíž 58 USD barel . Bez výraznější reakce tak zůstaly rozehřívací komentáře k blížícímu se americko-čínskému obchodnímu jednání (čtvrtek-pátek); zatímco Donald Trump vyjádřil naději na brzké podepsání dohody, čínští představitelé takový optimismus spíše krotili.Dnes bude trh v permanenci jednak s ohledem na zveřejnění prvních dat k zásobám (API) a jednak aktualizovaného výhledu od EIA. Ta v posledních měsících pravidelně snižuje odhad růstu spotřeby ropy , který je aktuálně dokonce nejnižší za posledních osm let. Pokud by americká agentura sáhla k další revizi směrem dolů, ropa by jen těžko hledala impuls k pohybu směrem vzhůru.