Boris Johnson zašle návrh změn smlouvy o vystoupení z EU do Bruselu (Komentář,Ranní zpráva z finančního trhu)

ADP report potvrdí solidní kondici amerického trhu práce. Vystoupení třech zástupců Fedu by mohlo poodhalit, jak moc je pravděpodobné říjnové snížení úrokových sazeb. Boris Johnson dnes zašle do Bruselu návrhy změn dohody o vystoupení Británie z EU. Odpoledne je představí na konferenci Konzervativní strany. Polská centrální banka ponechá sazby beze změny.

Americký trh práce v dobré kondici

Americký ADP report mapující situaci na trhu práce mimo zemědělský sektor ukáže, že v září bylo k dispozici 140 tisíc volných pracovních míst. Dobrou situaci na trhu práce by měl potvrdit i páteční klíčový report Nonfarm Payrolls. Ten by mohl být jazýčkem na misce vah, který rozhodne, zda Fed sníží sazby už na svém říjnovém zasedání nebo až na tom prosincovém. Nápovědu by v tomto ohledu mohla poskytnout i dnešní vystoupení představitelů Fedu Harkera, Williamse a Barkina. V eurozóně je dnes kalendář událostí prázdný.

Britský premiér Boris Johnson by měl dnes do Bruselu zaslat oficiální návrh, jak by měla vypadat pozměněná dohoda o vystoupení Británie z EU. Odpoledne by měl tento plán představit na konferenci Konzervativní strany. Dnešek by měl tedy naznačit, zda je uzavření dohody o brexitu do 31. října reálné.

Americký ISM index nejslabší od roku 2009

Americký ISM index mapující náladu ve zpracovatelském průmyslu propadl na nejnižší úroveň od roku 2009. Historicky ISM pod úrovní 44 bodů znamenal nástup recese v americké ekonomice. Pro americkou centrální banku je tento ukazatel podstatný. Pokud by se k němu připojila v pátek slabá data z trhu práce, očekávali bychom snížení úrokových sazeb již na říjnovém zasedání centrální banky. Z vývoje ve Spojených státech vytěžilo euro. Vůči americkému dolaru si připsalo 0,3 % a posílilo na 1,093 USD/EUR.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny

Polská centrální banka dnes ponechá sazby beze změny. Ekonomický vývoj v Polsku na svém posledním zasedání hodnotila jako příznivý. HDP by měl podle jejího odhadu růst solidním tempem i v následujících letech. Inflace sice v Q1 20 nabere na tempu, pak se ale podle její prognózy vrátí zpět k 2,5% inflačnímu cíli. V současné době se nachází na úrovni 2,6 % y/y. Přestože z polského výboru pro měnové otázky mohou zaznívat hlasy pro zvýšení úrokových sazeb, nenajde tento názor zřejmě většinovou podporu a měnová politika zůstane v následujících měsících beze změny.

Koruna v dobrém rozmaru

Český HDP za druhé čtvrtletí byl v meziročním srovnání revidován mírně směrem nahoru (z 2,7 % na 2,8 %). V mezičtvrtletním srovnání zůstal odhad nezměněn (0,7 %). Sektorové národní účty ukázaly, že ve druhém čtvrtletí došlo k dalšímu poklesu ziskových marží firem. Z těch jim ukrajují rostoucí mzdy. Pokles vykázala i míra úspor domácností (po sezónním očištění). Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: http://bit.ly/2rOcz3P. Kromě třetího odhadu HDP byl včera zveřejněn i zářijový PMI. Ten zastavil svůj propad a stagnoval na srpnové úrovni 44,9 bodu. I tak ale výsledek patřil mezi nejslabší od poloviny roku 2009. Více jsme se českému PMI věnovali zde: http://bit.ly/2nvJ36r.

Český státní rozpočet za prvních devět měsíců skončil v deficitu 21,0 mld. Kč. Oproti předchozímu měsíci se jedná o zhoršení salda o 5,6 mld. Kč. Zároveň se také jedná o nejhorší zářijový výsledek od roku 2014. Více informací naleznete zde: http://bit.ly/2mKGay6.

Během úterního obchodování měla koruna tendenci posilovat. Dostala se až pod úroveň 24,74 CZK/EUR, pak si to ale rozmyslela a své zisky mírně zkorigovala. Ve srovnání s předchozím dnem skončila o 0,1 % silnější, na úrovni 25,77 CZK/EUR. Ostatní regionální měny tolik štěstí neměly a v průběhu úterka oslabovaly. Polský zlotý o 0,3 % (na 4,382 PLN/EUR) a maďarský forint o 0,1 % (na 335,1 HUF/EUR).