Důvěra v české ekonomice v posledním měsíci klesá

Po krátkém zlepšení se nálada v českém hospodářství opět zhoršuje. A to jak v podnikatelském sektoru, tak mezi spotřebiteli. Celkový index důvěry se dostal na úroveň roku 2014, kdy se ekonomika mimochodem začala vzpamatovávat z dlouhé recese. průmyslu a ve stavebnictví se nálada nicméně nezměnila, i když firmy stále vnímají útlum zahraniční poptávky. Na druhou stranu jsou však mírně optimistické, pokud jde o očekávaný vývoj poptávky v příštích třech měsících. To samo o sobě znamená, že podniky nepodléhají destruktivní náladě, jako například v Německu, a zatím nemění ani své plány nebo zaměstnanost Pozitivně hledí do budoucna rovněž stavební firmy , které z pohledu zakázek mají o práci postaráno, jen je stále brzdí nedostatek pracovníků na jejich realizaci.O snížení podnikatelské důvěry se tak v posledním měsíci postaraly služby a obchod. Na vině nejsou ani tak zhoršené vyhlídky, jako spíše hodnocení současné situace.Pesimismem do budoucna tedy podnikatelé „nehýří“, zato spotřebitelé jsou v hodnocení výhledu ekonomiky opatrnější. Neobávají se přitom ani tak o sebe, pokud jde o jejich finanční situaci či nezaměstnanost inflaci , ale o celkový vývoj ekonomiky Nejnovější ukazatelé důvěry naznačují zpomalení ekonomiky , nicméně nijak dramatické. Neměly by proto vést ani k výraznějšímu přehodnocování investičních záměrů ani spotřebitelského chování. To by totiž samo o sobě, jak už z nedávné české praxe vyplynulo, dokázalo ekonomiku do útlumu skutečně nasměřovat. Hlavní slabinou stále zůstává zahraniční poptávka – přetrvávající vnější rizika v podobě brexitu , útlumu poptávky po automobilech atp. Důvod k přepisování výhledu však ani dnešní čísla nedávají.