Premiér Babiš navštíví USA a vystoupí s projevem na Valném shromáždění OSN

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš vystoupí ve středu 25. září s projevem v rámci všeobecné rozpravy 74. zasedání Valného shromáždění OSN. Během pracovní cesty ve Spojených státech amerických se zúčastní také klimatického summitu a summitu OSN k udržitelnému rozvoji. Andreje Babiše čeká i řada bilaterálních jednání – s novým prezidentem Ukrajiny Zelenským či prezidentem Turecka Erdoganem. Premiéra na cestě do USA doprovodí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. V New Yorku se k delegaci připojí i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Předseda vlády s chotí se v úterý 24. září zúčastní recepce prezidenta USA. S prezidentem Trumpem premiér Babiš jednal 7. března letošního roku v Bílém domě, a to především o spolupráci v obraně, kyberbezpečnosti či energetice.

Na okraj Valného shromáždění se předseda vlády setká s dalšími významnými státníky - patří mezi ně i jeho vůbec první schůzka s novým prezidentem Ukrajiny Zelenským. Premiér Babiš představí také nové tři dobrovolné závazky naší země na Politickém fóru na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj - tzv. SDG summitu. Česká republika je v letošním SDG Indexu, který hodnotí všechny země OSN podle pokroku v dosahování rozvojových cílů, na 7. místě, a chce svým příkladem podpořit i ostatní.

V rámci dalších diskuzních fór i doprovodného programu s americkými podnikateli pak premiér Babiš bude prezentovat Českou republiku jako inovativní zemi rozvíjející nejmodernější technologie – The Country for the Future. Premiér povede jednání s americkými investory a navštíví prostory CzechAcceleratoru v New Yorku, který se zabývá podporou českých technologických start-upů. Navštíví rovněž přední newyorskou univerzitu CornellTech zaměřenou na technologické obory, kde bude jednat o možné spolupráci s ČVUT.

V Bostonu čeká premiéra Babiše návštěva několika pracovišť v Massachusetts Institute of Technology. Například MIT Plasma Science and Fusion Center je dlouhodobým partnerem Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR. Hlavním tématem jednání budou další možnosti institucionální spolupráce.

Premiéra doprovodí na pracovní cestě manželka Monika Babišová. Na programu má návštěvu školy T. G. Masaryka v Arlingtonu či návštěvu charitativní organizace Roca.