ADLER Czech zahajuje provoz unikátního hybridního fotovoltaického systému

Publikováno: 17.9.2019 Autor:



Provoz v republice jednoznačně nejmodernějšího hybridního fotovoltaického systému s akumulací do baterií slavnostně zahajuje společnost ADLER Czech v rámci svého logistického centra v Ostravě - Kunčičkách. Kombinace 947 fotovoltaických panelů na střeše a plášti objektu s velkokapacitní baterií a kogeneračními jednotkami zajistí téměř stoprocentní potřebu elektrické energie celého objektu. Spolu s tím zabezpečí také nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilu.

Fotovoltaická elektrárna s výkonem 296 kWp má dvě části - na fasádě a na ploché střeše. Část na fasádě doplní výrobou elektrické energie kogenerační jednotky, a to zejména v zimním období. Na fasádu jsou použity panely „allblack“. Krom přezdívky pro novozélandský ragbyový tým jde také o označení fotovoltaického panelu, který má maximum pohledových částí v černé barvě. Za optimálních podmínek je výkon 1 ks panelu 320 Wp. Výkon fotovoltaiky na fasádě je 77 kWp. Zimní slunce je pouze cca 20° nad obzorem, a proto je instalace fotovoltaiky na fasádu vhodná s ohledem na potřebu celoroční výroby elektrické energie.

„Ekologické energetické zdroje velmi vítáme a podporujeme. Jsou ohleduplné vůči životnímu prostředí, tedy i společensky odpovědné vůči budoucím generacím. Jde tak o účelné využití evropských dotací, konkrétně u Adleru se jednalo o více než 10 milionů korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Projekty jako je hybridní fotovoltaický systém, rovněž přispívají k naplnění cílů České republiky, co se týče podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. Jsou také ukázkou unikátního spojení špičkových technologií s moderním řídícím a monitorovacím systémem.“

„Celý projekt je našim nejvýznamnějším a těší nás jeho úspěšné realizace, ale je především jedním z mnoha, kterými naplňujeme cíle odpovědného podnikání společnosti,“ říká statutární ředitel firmy ADLER Czech Radek Veselý.

Kapacitu baterií (až 360 kWh) je možné softwarově „řídit“ - v závislosti na aktuálním využití a požadavcích provozu. Systém je možno např. nastavit tak, aby byly baterie vždy nabity na 50 procent, a tím byl objekt připraven na případ blackoutu. Baterie mají dva samostatné měniče o celkovém nabíjecím a vybíjecím výkonu 200 kW. Až do tohoto výkonu je možné fungovat v záložním režimu – například v případě výpadku proudu. Baterie jsou kombinací lithia, železa a fosfátu s ohledem na vysokou bezpečnost zejména z pohledu zahoření. Očekávaná životnost je 6000 cyklů. Při plně nabitých bateriích může v případu nouze sklad fungovat několik hodin. Pokud navíc bude svítit slunce, případně bude možné rozběhnout kogenerační jednotky, nezávislost na distribuční soustavě bude bez problémů v řádu dnů. Při plném výkonu vyrábí fotovoltaická elektrárna tolik elektřiny, že by mohla zásobovat 100 rodinných domů.

Nabíjení vysokozdvižných vozíků a elektromobilu může probíhat ve třech základních režimech: musím nabíjet hned, stačí mi nabití do druhého dne a můžu počkat více dní. V případě druhé a třetí varianty systém vyhodnotí, kdy to bude nejvýhodnější z pohledu ceny energie a také aktuální spotřeby objektu. Zohledněna je také předpověď počasí. Například, pokud nabíjíme přes víkend, systém počká do neděle, pokud bude hlášeno pěkné počasí. Přepokládáme pak, že bude dostatek energie z fotovoltaické elektrárny = energie bude „zdarma“.

Výkon elektrárny: 296 kWp

Roční výroba: cca 280 000 kWh

Počet FV panelů: 947 ks

Investice do unikátního hybridního solárního systému dosáhla 15 milionů korun a celý projekt byl vybudován za tři měsíce. Komplex fotovoltaické elektrárny s nulovou produkcí emisí spolu s třímilionovou investici do kondenzačních kogeneračních jednotek, které zajišťují pro skladové prostory ekologickou výrobu elektřiny a tepla jednoznačně sníží uhlíkovou stopu logistického centra na minimum.

Projekt s názvem Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s., reg. č. projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010593 je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zvýšení soběstačnosti ve využívání energií v rámci provozu a činnosti společnosti ADLER Czech, a.s. Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a přinese také finanční úsporu pro žadatele.