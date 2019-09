Miliony za mrazíky zničenou úrodu. Vláda schválila odškodné

Ministerstvo zemědělství poskytne odškodné pěstitelům, které zasáhly v dubnu a v květnu mrazy a zničily jim úrodu. Resort může na odškodném vyplatit až 50 milionů, schválila v pondělí vláda. Ta měla projednávat i body související s činností Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), jeho prezident Miloslav Kala ale na jednání vlády nedorazil. Vláda na svém pondělním jednání potěšila pěstitele ovoce. Pro ty schválila kompenzaci za škody způsobené dubnovými a květnovými mrazy. Ministerstvo zemědělství vyčlení z rozpočtu 50 milionů. "Díky padesáti milionům, které dnes schválila vláda, alespoň částečně pomůžeme nejvíce poškozeným pěstitelům. Sektor ovoce obecně prochází v posledních letech nepříznivým obdobím a hrozí, že se řada podniků dostane do neřešitelných finančních potíží. I proto jsem rád, že jim můžeme kompenzaci poskytnout," uvedl v tiskové zprávě resortu ministr Miroslav Toman. Premiér Babiš k programovému bodu dodal, že byl návrh bez rozporu. "Nebyla k tomu ani žádná rozprava, vláda to schválila, jeden člen vlády se zdržel," upřesnil Babiš. Předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík upozornil, že na rozdíl třeba od škod způsobených krupobitím se vůči škodám způsobených mrazy pěstitelé nemohou pojistit. V dubnu a v květnu zasáhly pěstitele silné mrazy, teploty v noci padaly až k -11 °C, někde poškodily až 80 % úrody. Vláda podle Babiše nemohla projednat 16 kontrolních závěrů NKÚ, protože prezident úřadu Miloslav Kala na jednání nedorazil. "Chápu, že kolegium je důležitější, než vláda," řekl na adresu Kaly, který se omluvil kvůli jednání kolegia NKÚ, ironicky Babiš. Prezidenta NKÚ kritizoval za jeho mediální vyjádření a vystoupení v senátu. Tvrdil, že není pravda, že vláda přestala projednávat nápravná opatření ministerstev k závěrům NKÚ, jak tvrdil Kala. Kabinet také na pondělním zasedání projednal třeba plánovaný summit Visegrádské čtyřky, či schválení Ceny pro úspěšné investory, kterou bude udělovat. Babiš: ČSSD ukážeme, co dělali ve zdravotnictví oni a co my! Večer čeká zástupce koaličních stran i jednání koaliční rady. To svolala ČSSD kvůli "situaci ve zdravotnictví". Babiš po jednání vlády nešetřil na tiskové konferenci kritikou. "Téma zdravotnictví považuji ze strany sociální demokracie buď za vtip, nebo dokonce za drzost," řekl Babiš. Uvedl, že ještě jako ministr financí se svým tehdejším náměstkem, dnes ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, poslal tehdejšímu ministrovi Svatoplukovi Němečkovi (ČSSD) 26 dopisů, co má ve zdravotnictví dělat.

"Pokud to chce sociální demokracie projednávat, tak se na to těšíme a připomeneme jim, co jejich zástupce jako ministr dělal, a moc toho neudělal," dodal Babiš s tím, že do zdravotnictví půjde příští rok rekordně peněz, výrazně také rostou platy zdravotních sester i lékařů, u nichž by se měly dostat podle Českého statistického úřadu už na 2,5násobek průměrné mzdy.

ČSSD prohlásila, že kvůli podfinancování zdravotnictví je ohrožena kvalita péče. Strana dokonce varovala, že některé nemocnice jsou těsně před kolapsem, na účtech zdravotních pojišťoven jsou přitom miliardy, které se dají na navýšení prostředků ve zdravotnictví využít.