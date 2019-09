Řidičky MHD i obráběčky kovů. V "mužských" profesích pracuje čím dál více žen.

V Česku výrazně stoupl počet žen zaměstnaných v profesích, které byly ještě před pár lety doménou mužů. Pracují jako řidičky, policistky, nebo obráběčky kovů. Podle personálních agentur je to začátek nového pojetí pracovního trhu, ženy prý dříve typicky mužské profese už dnes samy vyžadují a firmy je rády přijímají, protože zaměstnanců je v Česku nedostatek.

Patricia je původem z Pobřeží Slonoviny. Od mala chtěla být policistkou, v rodné zemi to ale nešlo, policistou tam mohl být pouze muž. Pak se přestěhovala do Ústí nad Labem a už několik let tam dává pozor na pořádek.

"U nás to nebylo možné, protože to byla práce pro chlapy. Tato práce byla a to je můj sen," říká Patricia Kurešová. "Patricie u nás slouží tři roky, ty začátky pro ni byly trošku těžký, ale vypracovala si respekt u veřejnosti," myslí si zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Městská policie v Ústí nad Labem má přibližně stovku strážníků, z toho pětina jsou ženy. Většinu jich přijala během posledních čtyř let.

Podobně je na tom i dopravní podnik v Ústí nad Labem. Ten měl v roce 2015 deset řidiček, dnes už jich velké stroje řídí 24 a další se zaškolují.

Podle personálních agentur z trhu téměř mizí typicky mužská povolání. Ženy běžně pracují v továrnách v těch nejnáročnějších profesích.

"Je to ve strojírenství a výrobě, v oboru IT, u řidičů autobusů, kamionů. Firmy mající nedostatek uchazečů na volné pozice si uvědomily, že mají velkou převahu mužů a že mohou dát větší prostor ženám," vysvětluje personalista Jiří Halbrštát.

Zaměstnavatelé si u žen chválí svědomitost a často i větší pracovní nasazení než u mužů.

Povolání autolakýrnice. Dříve typicky mužská profese láká i dívky. Kristýna Valchová právě skládá na Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou praktické zkoušky. Chce se pak věnovat detailingu aut.