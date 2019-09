Srpen na finančních trzích - Argentina, Itálie, obchodní války, makro

Inflace je v USA a eurozóně o něco slabší, než by se centrálním bankéřům líbilo. Proto celkově inflační vývoj pro globální finanční trhy stále nepředstavuje zásadní problém. Inflace by se měla i nadále pohybovat mírně pod nebo na 2% inflačních cílech. Výrazný nárůst inflace , zdá se, rozhodně není na pořadu dne.

Co se týče klíčových centrálních bank, Fed a ECB se posunuly dále k ještě uvolněnější měnové politice. Fed úrokové sazby v červenci snížil a je možné, že další snížení budou následovat. ECB na zářijovém zasedání pravděpodobně úrokové sazby sníží ještě více do záporu a ve hře je také znovuobnovení programu kvantitativního uvolňování, tedy nákupy dluhopisů . Zářijové zasedání ECB investorům napoví více. Naopak u japonské centrální banka jsme se v posledním období žádné změny nedočkali. Bank of Japan bude i nadále udržovat nulové sazby a nákupy vládních dluhopisů po ještě velice dlouhou dobu, neboť míra inflace se v Japonsku stále pohybuje velice hluboko pod 2% inflačním cílem.

Co se globálního akciového výhledu týče, globální akciové trhy jsou od začátku roku ke konci srpna o 12 % silnější. Výrazná změna rétoriky Fedu a ECB v posledních měsících pro ně představovala velice silný pozitivní impuls. Domníváme se také, že riziko dalšího zpomalování růstu světové ekonomiky je již v cenách akcií zaceněno. Platí to i pro klíčový faktor pro následující období, tedy obchodní válku mezi USA a Čínou, která bude velice pravděpodobně pokračovat ještě dlouho. Myslíme si nicméně, že tento faktor lze jen stěží predikovat. V dalším období očekáváme mírný akciový růst, neboť valuace jsou celkově příznivé, navíc dynamika růstu korporátních zisků by se měla podle tržních odhadů možná už od příští výsledkové sezóny za třetí kvartál dostat zpátky do plusu.