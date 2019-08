Akcie padají, dluhopisy nesou čím dál méně. Jak v tomto prostředí investovat?

Světové finanční trhy opanovala nervozita. Podle řady expertů se mílovými kroky blíží recese. Může za to zpomalování světového ekonomického růstu, s nímž se táhne jakoby v tandemu i stále nekončící obchodní spor mezi Spojenými státy a Čínou ohledně cel. Co má investor dělat?

Zatímco ceny akcií nabraly klesající směr, vzhůru míří ceny amerických dluhopisů či cena zlata, která už překonala hranici 1500 dolarů za troyskou unci a je nejvýše od roku 2013. Obě aktiva jsou přitom investory považována za bezpečný přístav pro období krize a napětí na trzích.

Nejistotu podtrhují výrazné výkyvy akciových indexů v USA, ale také na burzách v Evropě či Asii. Jde i o reakci na trh s americkými vládními dluhopisy, kde se výnos dvouletých obligací vůbec poprvé od roku 2007 dostal nad úroveň výnosů těch desetiletých.

Recese za dveřmi

Část amerických ekonomů je už natolik znepokojena riziky hospodářské politiky prezidenta Donalda Trumpa, že nejpozději do konce roku 2021 očekávají ve Spojených státech recesi. Podle průzkumu americké Národní asociace podnikových ekonomů (NABE) ji do roku 2021 v USA očekává až 34 procent oslovených ekonomů, až 38 procent oslovených ekonomů předpovídá recesi dokonce už na příští rok.

Nemusíme ale “chodit” až tak daleko. Například německá ekonomika přes léto zřejmě dál zeslábla, protože kvůli nedostatku zakázek vázne výroba. Zpráva Deutsche Bundesbank (německé centrální banky) z konce druhé srpnové dekády podle agentury Reuters naznačuje, že největší evropská ekonomika je v recesi už nyní.

“Nikdo neví, zda ekonomika jen zpomalí nebo spadne do recese. Investoři by se měli držet své dlouhodobé strategie a pro případ nenadálých výdajů mít likvidní rezervu,” vysvětluje Miloš Filip, investiční stratég Generali Investments CEE.

Trhy bedlivě sledují hlasy z ECB a Fedu

Oči investorů se tak upírají na Evropskou centrální banku (ECB) a americkou centrální banku (Fed) a jejich kroky. Fed v závěru tohoto týdne pořádá pravidelné každoroční setkání světových centrálních bankéřů v Jackson Hole. Trhy doufají, že na něm bankéři oznámí klíčová podpůrná opatření na podporu jednotlivých ekonomik.

V eurozóně hraje proti ekonomice i inflace, která se výrazně vzdálila cíli ECB. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně totiž v červenci zpomalilo na 1,0 z červnových 1,3 procenta, zatímco ECB ji chce mít těsně pod dvěma procenty. Trhy tak očekávají, že ECB v září představí další opatření na podporu ekonomiky eurozóny.

Kam s penězi

Co má ale v této situaci dělat investor? Má své peníze vybírat, nebo měnit složení svého investičního portfolia? Podléhat panice by byla cesta do pekel. Základem je investovat pravidelně, posílit dluhopisovou složku svého investičního portfolia a mít likvidní rezervu. Pokud jde o volbu, zda a kam finanční prostředky investovat, záleží především na cíli a rizikovém profilu klienta.

Doporučení pro investory:

Neměňte strategii. Tvořte si likvidní rezervu. Nezapomínejte na konzervativní složku portfolia.

Pro tvorbu rezervy mohou investoři volit krátkodobé dluhopisy, například Generali Fond konzervativní.

Pro mírně dynamičtější konzervativní složku portfolia se hodí Generali Fond korporátních dluhopisů.

A pro dynamickou část lze využít Generali Prémiový dynamický fond, případně Generali Fond globálních značek s tím, že je dobré nakupovat postupně, ideální je investovat pravidelně. Při klesajících cenách tato strategie umožní nakupovat stále výhodněji, při rostoucích cenách nehrozí, že investor trefí zrovna cenový vrchol.

Zdroj: Generali Investments