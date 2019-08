S příchodem nového školního roku řada Čechů nastupuje do nové práce

Aktuálně je ve své práci spokojena většina lidí

Jelikož je nezaměstnanost v naší zemi na historickém minimu, tak se firmy snaží nalákat nové zaměstnance a udržet si ty stávající různými způsoby. Nabízejí vyšší finanční ohodnocení, nejrůznější benefity – slevy na kulturu a sport, poukazy na dovolené, Sick Days na dobu krátkodobé nevolnosti a více dní placeného volna v roce. Z tohoto důvodu je nyní více jak 70 % lidí spokojeno se svou prací. O něco méně je však zaměstnanců spokojených i se svým příjmem, mnoho Čechů si připadá finančně podhodnocených. V průzkumu se ukázalo, že nejspokojenější jsou lidé, kteří pracují v oboru informačních technologií (IT) a ti, kteří mají flexibilní pracovní dobu a mohou občas pracovat z domova.

Firmy motivují potencionální zaměstnance ke změně profese

Jelikož se mnoho firem potýká s nedostatečnou obsazeností volných pracovních míst, musejí se poohlížet i po potencionálních pracovnících mimo obor. Těm nabízejí úhradu rekvalifikačního kurzu nebo zaškolení do nového oboru. I lidé sami chtějí využít současnou situaci a zlepšit svoje pracovní podmínky, častěji tak přemýšlí o novém zaměstnání v jiném odvětví. Nejčastější důvody pro změnu povolání jsou obecně kromě vyšší mzdy také doba dojíždění do zaměstnání, pracovní stereotyp, špatný kolektiv, nepříjemný šéf a nepravděpodobnost kariérního posunu.

Po čem zaměstnanci touží?

Lidé chtějí pracovat méně a nastolit rovnováhu mezi zaměstnaneckým a soukromým životem. Slušný plat či mzda dneska už nestačí, zaměstnanci pohlíží i na nemateriální hodnoty v životě. Dnešní zaměstnanci v práci očekávají příjemný kolektiv a zábavu. Náplň práce se stává důležitou a klade se důraz na seberealizaci a osobní rozvoj. Pokud v dané společnosti zaměstnanec nenajde, co hledá, sebere se a odejde jinam. Firmy tak mají potíže udržet kvalifikované stálé zaměstnance. Výši mzdy řeší hlavně mužská část populace, ženy řeší spíše dobu dojíždění do práce či nutnost cestování v pracovní době i mimo ni, např. na služební cesty.

V září nastane nová vlna nástupu lidí do zaměstnaneckého poměru

Nyní nastává další vlna pro změnu zaměstnání, nejčastěji lidé mění práci se začátkem roku, tedy i toho školního. Podle odhadů personalistů v září nastupuje mnoho lidí do nového zaměstnání. Je totiž častým jevem, že zaměstnanec skončí v posledním zaměstnání v červnu, užije si „prázdniny“ a do nové firmy nastoupí právě v září. No, a pokud se mu v nové společnosti nezalíbí, nastoupí zase jinam začátkem Nového roku. Firmy se tak snaží nové zaměstnance udržet, proto je jejich novou taktikou zaškolování nových pracovníků, u nichž mají smluvně ošetřeno, že díky úhradě rekvalifikačního kurzu či zaškolení musí ve firmě odpracovat určitou dobu. V opačném případě by museli kurz nebo školení doplatit.

Noví zaměstnanci prochází zrychleným školením do IT oborů

Ve firmách se zaměřením na informační technologie (IT) chybí až 30 tisíc pracovníků. Z tohoto důvodu se přiklání k bleskovému zaškolování nových zaměstnanců. Češi, jež vystudovali ekonomii, filozofii nebo pedagogiku se tak mohou narychlo rekvalifikovat a začít pracovat v IT firmách. Pro IT zaměstnavatele je to výhodné, tito zaměstnanci na nových pozicích vydrží dlouhou dobu, jelikož si po určité době vydělají mnohem více, než ve své původní profesi. Zájem o rekvalifikační kurzy tedy stále roste, a to především mezi ženami. Na IT školení žen se zaměřuje např. organizace Czechitas. Cena rekvalifikace IT se liší podle délky studia, ale pohybuje se mezi 15 až 100 tisíci korunami.

Nováčci v IT si mohou vydělat kolem 40 tisíc měsíčně

Nevýhodou pro IT firmy jsou nedostatečné nově nabité znalosti IT odborníků, jež byli přeškolení z jiných oborů. Jejich uplatnění je tak zpočátku na méně náročných úkolech, např. se hodí při testování nových software, analýzách dat a při prodeji. Avšak i na takových pozicích si může čerstvý zaměstnanec vydělat až 40 tisíc korun za měsíc. Pokud je nový IT pracovník šikovný, má šanci se časem vypracovat na lepší místo. Firmy si tyto rekvalifikované zaměstnance vychovávají postupem času i na pozice, jež vyžadují větší odbornost. Tam je finanční ohodnocení mnohem vyšší, a to od 50 do 100 tisíc korun měsíčně.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika

