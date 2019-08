3 tipy, jak přicházet domů z práce bez stresu a s čistou hlavou

Naučte se pracovat se stresem

Zakažte si myslet na práci, vědomě si v duchu, klidně i nahlas řekněte, že si myšlenky na práci nechcete tahat domů, ale budete je řešit jen v pracovní době. Vaši hlavu a mysl můžete ovládat jen vy sami. Je třeba si uvědomit, že stresu se zbavit nelze, ale můžete se s ním naučit pracovat. Dlouhodobý stres má totiž škodlivý až devastující vliv na organismu a psychiku člověka. Ze stresu můžete onemocnět, ale jen za předpokladu, že se s ním nenaučíte pracovat a budete věřit tomu, že je špatný.

V určité míře může být ale stres dokonce prospěšný. Nepovažujte tedy stres za svého nepřítele, tím změníte stresové procesy v těle. Co takhle nahlížet na reakci těla na stres jako přínosnou? Bušení srdce vás připravuje k lepší činnosti, zrychlené dýchání je normální, díky němu se dostává do mozku více kyslíku a vy tak můžete jasněji uvažovat a přemýšlet. Pojďme se podívat na 3 tipy, jak se lépe odreagovat a oprostit se od všech nežádoucích myšlenek…

1) Ukliďte si své pracovní místo

Předtím, než zavřete dveře od kanceláře či svého pracoviště, podívejte se dobře kolem sebe. Rozhlédněte se, zda máte vypnutý počítač, srovnané složky, zavřené šuplíky u stolu a uklizené celé pracovní místo, které máte k dispozici. Ač nebudete mít dokončenou veškerou svoji práci, projekty a dosud nesplněné úkoly od nadřízeného na vás budou čekat, alespoň pro dnešní den si budete připadat, že máte doúřadováno a pomyslně si v myšlenkách nastavíte, že máte hotovo. Nevěřili byste, jaký efekt má pouhé srovnání pracovní plochy.

2) Relaxujte a naučte se věnovat jenom sami sobě

Snažte se naladit na osobní volno už při cestě z práce, vychutnávejte si ten pocit, že máte čas sami pro sebe, a že už nastal váš čas k poslechu nových písniček, čtení zajímavých detektivek či románů nebo jiné koníčky, které vás baví a naplňují. Dobré je vytvořit si své každodenní rituály, po příchodu z práce se můžete naložit do vany nebo si dát osvěžující sprchu, zacvičit si, udělat si s dětmi úkoly a popovídat si s nimi či si společně zahrát nějakou hru. Prostě přepněte z role nadřízený a zaměstnanec do role partnera a rodiče. Před vstupem do vašeho bytu či domu si řekněte, že se od této chvíle budete věnovat své rodině, klidně si to řekněte nahlas a několikrát zopakujte. Po pár dnech už to půjde samo.

3) Zajeďte si rutinu domácích prací

Dalším pomocníkem v boji s obtěžujícími pracovními myšlenkami mohou být domácí práce. Nastavte si rutinu, kdy a jak budete vařit, uklízet, prát a žehlit. I během těchto činností se dá dobře odreagovat a zapomenout na to, co vás v práci čeká zítra. Udělejte si z domácích činností zábavu, zapojte celou rodinu a během úklidu a poskakování za plotnou si povídejte, jak bylo ve škole, co se stalo nového, nebo začněte plánovat, kam vyrazíte na výlet a dovolenou. Už teď se dá krásně plánovat dovolenkový pobyt na horách.

A co vy? Jak zvládáte stres z práce? Osvojili jste si nějakou techniku, která vám ho pomáhá zvládat?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

