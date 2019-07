Pozornost trhů směřuje k americké centrální bance (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Čistý zisk Erste Group výrazně předčil očekávání trhu, zklamáním ale je čistý úrokový výnos.

Moneta a Komerční banka zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí.

Evropské akcie bez jasného trendu na počátku seance.

To nejpodstatnější z dnešního dne se dozvíme večer, kdy americká centrální banka rozhodne o nastavení úrokových sazeb. Důležitá bude i následná tisková konference. Mimo to bude zveřejněn předskokan pátečních čísel z amerického trhu práce, report ADP. V Evropě se dopoledne bude pozornost soustředit na první odhad růstu HDP za druhý kvartál a červencové spotřebitelské ceny. V jednotlivých evropských zemích zaujme francouzská inflace nebo německá nezaměstnanost. U našich západních sousedů byly již ráno publikovány maloobchodní tržby, které v meziměsíčním srovnání rostly oproti odhadům podstatně rychleji, avšak údaj za přechozí měsíc byl revidován poměrně výrazně k horšímu.

V USA výsledky hospodaření představí například Qualcomm, General Electric nebo Garmin. Na starém kontinentu reportuje Airbus, BNP Paribas, Air France – KLM, BAE Systems či Fiat Chrysler Automobiles.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové indexy včera v USA zavřely v červeném. S&P 500 i technologický Nasdaq ztratily čtvrtinu procenta, pokles u průmyslového Dow Jones činil necelou jednu desetinu procenta. Na trhy zřejmě dopadla určitá nervozita ohledně jednání mezi Spojenými státy a Čínou o obchodní dohodě a zároveň ohledně americké centrální banky. Ta dnes zveřejní své závěry z výboru FOMC, od kterého sice očekáváme snížení sazeb, ale důležitá bude především následná tisková konference. Trhy budou bedlivě pozorovat, jak rychle je Fed ochoten snižovat úrokové sazby, což zřejmě bude klíčem k dalšímu vývoji nejen akciových titulů.

Podobný charakter obchodování byl patrný i v asijsko-pacifickém regionu. Prakticky všechny indexy uzavírají ranní seanci v červeném. Ztráty u většiny z nich ale nepřesahují půl procenta. Výjimkou byly akcie obchodované v Hongkongu, jejichž index spadl o více jak jedno procento. Navíc obchodování zde bylo dnes předčasně ukončeno kvůli blížící se tropické bouři.

Erste Group

Erste Group dnes ráno představila výsledky hospodaření za druhý kvartál.

Největším překvapením je výše čistého zisku, která předčila konsensus o 11 %. Důvodem jsou především opravné položky, kde Erste účtovala o kladném saldu ve výši 7,1 mil. EUR, zatímco konsensus ukazoval na -9,3 mil. EUR. Hospodářské výsledky obsahují i tvorbu rezerv na soudní spory v Rumunsku ve výši 151 mil. EUR, což je méně než nedávno oznámených maximálních 230 mil. EUR. Poměr NPL dále klesl k 2,8 % z předchozích 3,0 % za Q1 19. Management potvrdil výhled na letošní ROTE v minimální výši 11 %. Náklady na riziko by měly činit do 10 bb, což je mírné zlepšení oproti předchozí guidance 10 až 20 bb. Na celkové úrovni výsledky vypadají úspokojivě, nicméně za zklamání považujeme čistý úrokový výnos. Přesto čekáme mírně pozitivní reakci ceny akcií.

Moneta Money Bank

Moneta zítra ráno představí výsledky hospodaření za druhý kvartál. Předpokládáme, že zavedená říjnová opatření centrální banky budou mít na dynamiku poskytnutých úvěrů jen minimální dopad. Očekáváme, že Moneta opět růstem ve své úvěrové aktivitě zejména v retailovém segmentu výrazně předčila trh. Zde počítáme s nárůstem úvěrů o téměř 19 % meziročně. V korporátním sektoru předpokládáme prakticky jejich stagnaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se pozitivně promítá do rostoucího čistého úrokového výnosu (+10,9 %). Přestože by vyšší sazby měly znamenat i nárůst čisté úrokové marže, myslíme si, že vlivem obrovského nárůstu úvěrového portfolia k žádnému dramatickému zvyšování docházet nebude. Za Q2 19 ji tak očekáváme na úrovni 4,0 % (3,9 % ve Q2 18 i ve Q1 19). U čistého výnosu z poplatků a provizí očekáváme růst o 4,6 %. Výsledky budou ovlivněny dalším prodejem úvěrů v selhání. Ve Q2 19 banka prodala portfolio v objemu 0,6 mld. CZK s přibližným ziskem před zdaněním ve výši 65 mil. CZK (173 mil. CZK ve Q2 18). Provozní náklady čekáme na podobné úrovni jako vloni, když výrazný nárůst odpisů a amortizace majetku by měl být kompenzován úsporami v administrativních a personálních nákladech. Čistý zisk by měl meziročně vzrůst o 12 %, když důvodem jsou úrokové i neúrokové výnosy. Letos očekáváme vyšší efektivní míru zdanění.