ECB začne připravovat trhy na snížení sazeb (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Hrubý domácí ve Spojených státech za Q2 zřejmě neoslní vysokým tempem růstu, potěšit by ale měla jeho struktura. Obavy ze zpomalování globální poptávky, výrazné otočení politiky americké centrální banky i recese v německém průmyslu pravděpodobně donutí ECB, aby trhy začala připravovat na zářijové mírné snížení úrokových sazeb. Předstihové indikátory v eurozóně výrazného zlepšení zřejmě nedoznají, a to ani německý IFO index ani indexy PMI.

Zveřejněná data mohou zredukovat očekávání snižování sazeb

Americký HDP za Q2 vykáže růst o 1,5 % q/q anualizovaně po 3,1 % v Q1. Struktura růstu by však tentokrát měla být mnohem zdravější. Otěže by od tvorby zásob a zahraničního obchodu měla převzít soukromá spotřeba. Očekávání ohledně rozsahu snižování úrokových sazeb by mohl ovlivnit jádrový deflátor osobní spotřeby, který se v Q2 zřejmě dostal přes 2% inflační cíl Fedu. ECB se tento čtvrtek bude snažit nezklamat finanční trhy a naznačí, že mírné snížení sazeb může přijít už v září. K výraznějším krokům však budou ECB chybět makroekonomické fundamenty. Arzenál zbraní má také již značně vyčerpaný, a tak si podle našeho názoru bude šetřit munici na příští rok, kdy podle nás v USA začne recese.

Maďarská centrální banka si vybere oddechový čas

Červencové zasedání maďarské centrální banky bude zřejmě patřit k těm méně zajímavým. Novou inflační zprávu centrální banka diskutovala minulý měsíc. Při té příležitosti o 100 mld. HUF zredukovala svůj program FX swapů, přičemž oznámila, že k dalším krokům hodlá přistupovat obezřetně. Změn v její měnové politice se tedy tentokrát nedočkáme. Podnikatelská důvěra v českou ekonomiku v posledních měsících klesá. V červnu se dostala na nejnižší úroveň od roku 2015. Podnikatelé se obávají nižší zahraniční poptávky i poklesu objemu výroby. Naopak důvěra ve stavebnictví stále stoupá, což vzhledem k vysoké poptávce po stavebních pracích není překvapivé. Tento týden se dozvíme, jak si ukazatele důvěry vedly v červenci.

Zaostřeno na dnešek

Ekonomická aktivita v USA se zlepšuje

Ve Spojených státech nás dnes nás čeká další z předstihových indikátorů mapující ekonomickou aktivitu, tentokrát z okolí Chicaga. Předstihové indikátory mají poslední dobou tendenci pozitivně překvapovat. Minulý týden to byla průmyslová aktivita z okolí New Yorku i průzkum aktivity filadelfského Fedu. Dnes zveřejněný ukazatel by tak mohl být další v řadě.

Z pátečního obchodování vyšel jako vítěz dolar

Z páteční seance vytěžil americký dolar. Ten vůči euru posílil o 0,5 % a dostal se na úroveň 1,123 USD/EUR. K ziskům mu napomohlo vysvětlení prezidenta newyorského Fedu, že jeho zmínka o nutnosti rychlé reakce Fedu na změnu ekonomických podmínek se nevztahovala k současné situaci ale k jeho akademickému výzkumu. Optimismus zřejmě vzbudilo i telefonické spojení čínského a amerického týmu vyjednávačů kolem obchodních válek, které bylo druhé od červnového summitu G20.

Minulý týden si regionální měny připisovaly zisky

Závěr minulého týdne strávila koruna v dvouhaléřovém pásmu 25,54–25,56 CZK/EUR. Kalendář domácích událostí byl prázdný, zajímavé impulzy tentokrát nepřišly ani ze zahraničí. Domácí měna tak ve srovnání s předchozím dnem zůstala beze změny. Týdenní srovnání pro ni dopadlo o něco lépe, když posílila o 0,5 %. O něco menší zisky si připsaly i ostatní regionální měny. Polský zlotý během týdne posílil o 0,3 % na 4,258 PLN/EUR, maďarský forint o 0,1 % na 325,5 HUF/EUR.