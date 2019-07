Výhled globální měnové politiky vedl k silnému růstu rizikových aktiv

Akcie i korporátní dluhopisy rostly v červnu hlavně díky sázkám na měnové stimuly FEDu a ECB, které se očekávají v reakci na zpomalující hospodářský růst a slábnoucí inflační tlaky. Vize poklesu úroků amerického FEDu má pozitivní dopad i na kurz české měny.





Události, které hýbou trhem:

Americký FED signalizuje ochotu k uvolnění měnové politiky. Centrální bankéři se obávají dopadu obchodních válek na ekonomiku USA, upozorňují také na nízkou inflaci. Finanční trhy počítají s prvním snížením sazeb už na zasedání 31. července. Do konce roku 2020 je v křivce zahrnuto snížení sazeb o 100 bazických bodů.

Brexit zůstává nadále otevřený. Konzervativní strana si vybírá nového lídra, tedy i nového britského premiéra. Volí mezi Borisem Johnsonem a Jeremy Huntem (rozhodnuto má být koncem července). Favorizován je Johnson, který zdůrazňuje prioritu realizovat brexit (ať již s dohodou či bez) nejpozději ke konci letošního října.

Spojené státy hrozby zavedení dalších cel na obchodní partnery zatím nenaplnily. Oddechlo si hlavně Mexiko. To čelilo hrozbě uvalení 5% cla na vývozy do USA, jež by se každý měsíc zvyšovalo o 5 procentních bodů až k úrovni 25 %. Vzhledem k závislosti země na obchodu s USA by to bylo likvidační. Ještě významnější byl z pohledu globální ekonomiky odklad uvalení dalších cel na americké dovozy z Číny. Na spadnutí bylo uvalení 25% cel na čínské vývozy v hodnotě 300 miliard USD, následované protiopatřeními ze strany Číny.

Po setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem Xi na červnovém summitu G-20 v Japonsku bylo vyhlášeno oficiální příměří. Trump navíc naznačil i uvolnění restrikcí v přístupu k americkým technologiím pro klíčové čínské společnosti v čele s Huawei.

Vize poklesu sazeb FEDu podpořila korunu

Akcie i korporátní dluhopisy v červnu rostly hlavně díky sázkám na měnové stimuly FEDu a ECB. Ty by měly přijít v reakci na zpomalující hospodářský růst a slábnoucí inflační tlaky. Index S&P 500 si připsal 7 %. Už červencový pokles sazeb FEDu se očekává s jistotou. Investoři sázejí na pokles úroků dokonce o více než čtvrt procentního bodu. Růst akcií (+4,3 %) v Evropě podpořily zejména výroky prezidenta ECB Maria Draghiho o možném novém kvantitativním uvolňování a snížení úrokových sazeb. Region střední a východní Evropy (+1,6 %) opět zaostal za globálními trhy. Současný tržní optimismus může být vystřídán volatilitou spojenou s načasováním snižování úroků a nejistot kolem obchodních válek.

Spekulace na uvolnění globální měnové politiky vedly k výraznému růstu cen vládních dluhopisů v USA i Evropě, středoevropský region nevyjímaje. Posun tržních očekáváních byl výrazný zejména v případě FEDu. Sázky na nižší dolarové úrokové sazby vedla k posílení eura vůči americké měně a pozitivně reagovaly také kurzy středoevropských měn.

Koruna posílila pod úroveň 25,50 za euro, a to poprvé od loňského září. Prospívá jí nejen výhled globální měnové politiky, ale i situace v domácí ekonomice a chování ČNB. Ta v červnu ponechala úroky beze změny, přičemž stabilitu očekává i do dalších čtvrtletí. Na rozdíl od FEDu a ECB tak ČNB o změkčení své politiky neuvažuje.