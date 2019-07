Rozbřesk: Nová čísla automobilky asi moc nepotěší

Kdybychom měli soudit podle výsledků z minulého týdne, nevedla si česká, a nakonec ani evropská, ekonomika v posledních měsících zrovna nejhůř. Alespoň ne tak, jak stále naznačují soft ukazatele za poslední více než rok. Na jedné straně jsme zde viděli slušný růst průmyslové výroby (včetně produkce automobilů) podpořený i solidním přírůstkem nových zakázek, na straně druhé slabší čísla ze stavebnictví, nižší inflaci a také pomalejší tvorbu nových pracovních míst. Jde samozřejmě o neúplný vzorek, nicméně tragickému obrazu panujících nálad v podnikovém sektoru až tak přece jen neodpovídá.

Nakonec ani evropský průmysl si podle pátečních údajů nevedl až tak zle. Výroba se meziměsíčně zvýšila o necelé procento, což znamenalo meziroční navýšení o čtyři desetiny procentního bodu. Není to mnoho, nicméně přece jen růst vykazuje alespoň většina zemí EU. Ale aby toho optimismu nebylo u pondělka až příliš, stačí se podívat na čísla od našeho hlavního obchodního partnera – Německa – a počáteční nadšení ihned pomine. Ani relativně pěkný meziměsíční přírůstek nedokázal zvrátit trend tamního průmyslu, a ten se tak propadl už o 4,3 %. Asi nepřekvapí, že za tímto výsledkem najdeme především slabší výrobu aut, která tam (mimochodem stejně jako v Itálii) aktuálně ztrácí 6,5 %, zatímco ta česká si připsala podle údajů Eurostatu necelých osm procent.





Pro země stojící a „padající“ s automobilkami přijde tento týden jistě vhod nová várka dat o prodejích osobních automobilů v zemích EU. Po nedávné nadílce chmurných čínských výsledků by alespoň tento významný trh mohl naznačit, že se tam začíná situace alespoň stabilizovat. Už ve středu bude jasné, jak se v červnu prodávala, nebo přesněji registrovala, auta v zemích EU. Jen pro občerstvení – za prvních pět měsíců roku byl trh o 2,1 % níže než ve stejném období loni. Nová čísla mohou naznačit, zda se evropským zákazníkům skutečně vrací chuť nakupovat auta, nebo zda třeba raději nevyčkávají na ta výkonná „zelená“. Stejně jako statistika aut bude ve středu na programu i evropská inflace . Nemělo by jít o žádné překvapení s ohledem na již zveřejněný bleskový odhad, a tak zejména ta jádrová bude moci ECB posloužit jako argument pro další uvolnění již tak uvolněné měnové politiky. Jinak tento týden bude ve znamení především amerických čísel. Ať už jde o průmysl , stavebnictví nebo trh práce , která ovšem už avizovaný pokles sazeb neodvrátí. Koruna se i v pátek bez výraznějších pohybů držela a v blízkosti 25,60 EUR/CZK . Tento týden nejsou na programu žádné významnější domácí statistiky, a tak impulsy k pohybu bude hledat spíše v zahraničí. Pomalu a jistě by se mohli rozmluvit i centrální bankéři, kterým už v polovině příštího týdne začne období mlčení. Pokud by tedy chtěli trhům alespoň trochu naznačit svůj postoj, přichází čas. Vzhledem k domácím číslům i s ohledem na dosavadní postoje většiny členů bankovní rady však žádný dramatický obrat neočekáváme. Tím nejzajímavějším, co z nadcházejícího zasedání bankovní rady vzejde tak bude především nová prognóza.Eurodolar má tendenci se tlačit vzhůru směrem k hodnotě 1,13. Zajímavé přitom je, že dolar nedokáže těžit z vyšších amerických výnosů. To by mohlo svědčit o tom, že Čína společně s Ruskem relativně redukují své držby amerických vládních dluhopisů ve svých devizových rezervách Dolar může mít také lehké obavy ze spekulací, že by americké ministerstvo financí proti němu zaintervenovalo.Začátek týdne bude opatrný s tím, že nás čeká jen podnikatelská nálada v New Yorku a pravděpodobně další komentáře z vedení Fedu. Brent si na počátku nového týdne připisuje lehké ztráty, které zavlály její cenu zpět pod 67 USD /barel. Navzdory přetrvávajícím obavám z tropické bouře Barry, které mají za následek uzavření téměř 75 % těžebních kapacit v Mexickém zálivu, se na cenách podepisují zejména slabá čísla z Číny. Místní ekonomika , která je klíčovým motorem růstu globální spotřeby ropy , totiž ve druhém čtvrtletí rostla meziročně pouze 6,2 %, což je nejméně za posledních 27 let.Těm se nakonec ve svém pátečním reportu věnovala také Mezinárodní energetická agentura, která odhaduje, že v prvním pololetí tohoto roku byl ropný trh v přebytku 1 mil. barelů denně. Navíc IEA upozorňuje, že prodloužení těžebních škrtů ze strany kartelu OPEC fundamentálně nemění výhled na trh a producentské státy tak budou mít velký problém rebalancovat trh i v příštím roce. Hlavním rizikem pak dle pařížské agentury zůstává ještě výraznější oslabení globální hospodářské expanze, které by se negativně projevilo na poptávce po ropě.