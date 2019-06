Vyčkávání na schůzku amerického a čínského prezidenta (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Moneta dále prodává své portfolio nesplácených úvěrů.

Evropské akcie budou na počátku seance spíše vyčkávat na nové stimuly.

Na úvod týdne bude nejzajímavějším makroekonomickým ukazatelem německá podnikatelská důvěra Ifo. Během týdne budou sledována především inflační data z Evropy i Spojených států. Kromě toho budou publikovány i další předstihové indikátory či americké ceny nemovitostí a objednávky dlouhodobého zboží. Důležitými budou i projevy amerických centrálních bankéřů včetně šéfa Fedu Jeroma Powella. V závěru týdne se pak uskuteční setkání amerického a čínského prezidenta na zasedání skupiny G20 v japonské Osace.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy uzavřely páteční seanci v červeném. Průmyslový Dow Jones nebo S&P 500 shodně přišly o 0,1 %, technologický Nasdaq oslabil o zhruba čtvrt procenta. Poté, co americké akcie dosáhly v průběhu uplynulého týdne svého nového maxima, zvýšená geopolitická rizika v souvislosti se situací v Íránu zavelela k opatrnosti a stahování prostředků z rizikovějších aktiv. Dařilo se ale zejména energetickým společnostem (+0,8 %), které reagovaly na rostoucí ceny ropy.

Dnešní obchodování v asijsko-pacifickém regionu můžeme označit za velmi opatrné. To je především viditelné na jednotlivých indexech, které se oproti pátečním zavíracím cenám obchodují ve většině případů v rozmezí ±0,5 %. Zdá se, že investoři vyčkávají na další informace o jednáních o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou.

V Evropě bude podstatná inflace, která se nachází hluboko pod inflačním cílem ECB a která tak zůstává hlavním hnacím motorem dalšího možného uvolňování měnové politiky. Dnešním nejzajímavějším číslem bude nejspíš neměcká podnikatelská důvěra Ifo. Ta by měla pomalu naznačovat stabilizaci nepříznivé situace zejména v průmyslovém sektoru, ačkoliv by zřejmě měla za červen ještě nepatrně klesnout. Dopad na akciové trhy by měl být však spíše minimální.

Moneta Money Bank

Banka v pátek oznámila, že úspěšně dokončila další prodej historického portfolia úvěrových pohledávek v selhání v přibližné nominální hodnotě 0,6 mld. CZK. Moneta v této souvislosti bude realizovat mimořádný zisk před zdaněním přibližně ve výši 65 mil. CZK. Portfolia představovala přibližně 9 tis. retailových úvěrů, které byly v selhání více než 10 let, a také přibližně 200 komerčních úvěrů, které byly v selhání více než 4 roky a které Moneta před tímto prodejem vymáhala. Nabídky byly realizovány prostřednictvím elektronických aukcí, kde zvítězila v obou případech společnost s nejvyšší nabídkou – Bohemia Faktoring, a.s.

Management pokračuje ve své strategii ozdravování bilance svých portfolií. Ke konci prvního kvartálu činil poměr nesplácených úvěrů 2,0 % a jejich objem dosáhnul 2,9 mld. CZK (1,1 mld. CZK v komerčním segmentu a 1,8 mld. CZK v retailovém). Zprávu vnímáme pozitivně, která podpořila již páteční růst ceny akcií (+1,4 %).