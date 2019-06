Lidstvo se výrazně rozroste. Za 30 let nás bude až 10 miliard

Podle Organizace spojených národů (OSN) globální populace do roku 2100 výrazně poroste. Experti očekávají, že nás na světě bude až 10,9 miliardy. Největší nárůst se očekává v Pákistánu, Indii nebo Nigérii. Indie může předstihnout Čínu a stát se nejlidnatější zemí světa.

Jako každý rok vydala OSN zprávu vývoje globální populace. Data experti získali ze sčítání lidu, která probíhala v letech 1950 a 2018, dále z informací o narození nebo úmrtí lidí ze 163 zemí světa.

Do roku 2030 experti očekávají, že bude na světě 8,5 miliardy lidí a o dalších dvacet let později 9,7 miliardy. V roce 2100 se pak populace zvýší na 10,9 miliardy. K největšímu nárůstu by mělo dojít v Indii, Etiopii, Indonésii, USA a v Egyptě. Indie by se mohla stát nejlidnatější zemí světa a předstihnout Čínu.

Většina zemí však zaznamená podle zprávy OSN pokles populace. Ke úbytku dojde právě v Číně, a to až o 2,2 procenta. Naopak v Litvě a Bulharsku očekávají pokles ještě razantnější, a to až o 23 procent, informoval deník Dailymail.

OSN také varuje, že se státy budou muset potýkat s různými výzvami. Země, kde se v posledních letech počet obyvatel zvýšil, by měly zajistit lepší školství a zdravotní péči pro děti. Jedná se především o státy v subsaharské Africe.

Tam, kde se růst naopak zpomalil nebo dokonce zastavil, se zvýší počet starých lidí a dojde tak ke snižování počtu obyvatel celkově. V budoucnu se budeme muset také potýkat s větším dopadem na změnu klimatu nebo s podvýživou a hladomorem.