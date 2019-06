Tři zaručené nástroje pro efektivní recruitment

Když výrobní podniky nebo hotely potřebují více pracovníků, není nic snazšího, než si je najmout od pracovní agentury. I ty ale musí nové kolegy hledat na volném pracovním trhu. V Manuvii se recruitmentu pro šest evropských zemí věnuje 35 náborářů. V uplynulém měsíci aktivně spravovali přes 5500 marketingových kampaní. „Obsluhujeme asi 15 komunikačních nástrojů najednou, jejich efektivita se liší v závislosti na trhu, segmentu, typu pozice a požadované kvalifikace,“ vysvětluje Tomáš Lenárt, Chief Marketing and Staffing Officer ve společnosti Manuvia.

Pracovní nabídky se hrnou ze všech směrů

Dobré je začít tím, že si přesně vyprofilujete, koho hledáte, a pak přemýšlíte nad tím, kde byste na takového člověka mohli přirozeně narazit. Inzerát na pracovním portálu nebo vlastní webové stránce je dobrý jako cílový bod, kam chcete uchazeče přivést a kam směřují veškeré kampaně. Nejsou ale samospásné, proto ke slovu přichází třeba sponzorované posty na Facebooku, kde se dá cílit podle segmentace a zálib potenciálních uchazečů. Vyplatí se pracovat i s Google Ads a dobře si promyslet klíčová slova. I manuálně pracující lidé využívají naplno internet a vše, co k tomu patří. Geografické cílení ale i další parametry se dají při náborech dobře využít i formou SMS. „Využíváme digitální analytiku, ale i teletext, který už každý považuje za mrtvý. Na některé typy kandidátů ale funguje,“ potvrzuje Tomáš Lenárt.

Recruitment v podání člověka i robota

Díky silné expertýze na zahraniční nábory má Manuvia možnost porovnat úspěšnost komunikačních nástrojů v různých zemích. Každá země má vlastní specifika i vlastní pracovní portály, které jsou nejnavštěvovanější. Liší se ale i pracovníci. „Například dle našich zkušeností kandidáti z Rumunska vůbec nevyužívají chatbot. Preferují osobní komunikaci, raději zavolají a vyslechnou si informace o pracovní nabídce přímo od náboráře,“ prozrazuje Tomáš Lenárt. Odlišnosti se dají najít i v tom, jak jsou psané inzeráty. V Polsku je prý nejúspěšnější inzerát, který je stručný, krátký a strukturovaný. V Čechách chce kandidát více informací a nevadí mu souvětí ani textově bohatší inzerát.

Alchymie pracovní inzerce

Některé prvky mají inzeráty ve všech zemích podobné. Třeba to, že naprostou samozřejmostí u nekvalifikovaných pozic je uvést mzdu. V rozhodování pak hrají roli i úplné detaily, které potenciální zaměstnanec vnímá jako benefit nebo výhodu oproti jiné pracovní nabídce. Může to být bonus za docházku, teplá strava na pracovišti nebo ubytování v blízkosti práce. U nabídek práce s nízkou kvalifikací je důležitý plat i bonusy, zaměstnance zajímá celkový měsíční výdělek a velkou roli hrají i podmínky ubytování a dopravy, tedy zda jsou zadarmo nebo formou příspěvku. Ubytování je pro zahraniční pracovníky samozřejmě důležité. Pro páry je podstatné i to, aby měly možnost bydlet společně ve dvojlůžkovém pokoji, pokud takové podmínky k dispozici nejsou, je to častý důvod, proč práci odmítnou.

To, jak je inzerát napsaný, má zásadní vliv na to, kdo se přihlásí. Využívá se například A/B testování, aby se zjistilo, jaký text, grafika nebo tón komunikace osloví cílového kandidáta. Na základě výsledků se pak upravují. Manuvia například testovala stejnou nabídku práce v různých kombinacích – stručný vs. podrobný text, s uvedením mzdy, bez uvedení mzdy. Na stručný inzerát s uvedenou mzdou reagují lidé, co neradi čtou a chtějí rychle vědět, co je to za nabídku. Tito lidé posílají životopisy všude a kvalita odpovědí z tohoto inzerátu je nízká. Na stručný inzerát bez uvedení mzdy reagují lidé, kteří si nejsou jisti, co vlastně chtějí dělat. Na podrobný inzerát s uvedenou mzdou přišlo méně životopisů, ale byly to ty nejkvalitnější. To jsou lidé, kteří už vědí, co budou dělat, jak to bude probíhat, kdy nastoupí a kolik si vydělají. K podepsání pracovní smlouvy je to pak už jen krůček.

Doporučená struktura inzerátu na výrobní pozici:

1) K- Kdo hledá koho, proč a kam

2) C- Co práce obnáší

3) J- Jaký je výdělek

4) P- Požadavky

- Kontakt