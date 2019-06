Rozbřesk: Napětí na českém trhu práce nepolevuje

Sérii příznivých zpráv přicházejících z české ekonomiky včera doplnily nejnovější údaje z trhu práce. Podle nich se znovu snížila míra nezaměstnanosti a počet volných pracovních míst dále narostl. Potvrzuje se tak, že tuzemské hospodářství sice prochází fází zpomalení, která ovšem není nijak dramatická či nebezpečná. Napětí na trhu přetrvává a vlastně ani nepolevuje.



Míra nezaměstnanosti vypočítaná na základě údajů úřadů práce se v květnu snížila – podle očekávání na 2,6 %, zatímco počet neobsazených míst narostl na nové historické maximum 246,6 tisíc. Na jednoho dosažitelného člověka bez práce tak už v průměru připadají dvě volná místa. To samozřejmě platí jen za celou ČR, protože mezi regiony i nadále přetrvávají výrazné rozdíly. Na jedné straně můžeme najít poměr 5:1 (pět lidí na jednu volnou pozici) až po téměř neuvěřitelných 1:10. I když jde o impozantní čísla, nejsou vlastně až tak překvapivé s ohledem na dřívější vývoj. A překvapivé není ani pořadí profesí, které firmy hledají nejčastěji. Stále jde především o kvalifikované i pomocné dělníky, řemeslníky a řidiče. Jde tedy primárně o místa v průmyslu, stavebnictví a s nimi navázané služby.



ČR si nejspíše i nadále udržuje v rámci EU pozici země s nejnižší nezaměstnaností a současně i největší mírou volných pracovních míst. Odstup od ostatních států byl v předchozím čtvrtletí natolik velký, že je vlastně zcela nepravděpodobné, že by se k výsledkům ČR aktuálně mohl vůbec kdo přiblížit. Napětí na trhu práce nepolevuje a nezmírní se zřejmě ani tlak na růst mezd, který už potvrdila data za první kvartál. Prognóza ČNB se tak naplňuje snad jen s výjimkou kurzu koruny; nicméně ten s ohledem na přetrvávající rizika v zahraničí a především pak opatrnost velkých centrálních bank nemusí hrát při rozhodování českých centrálních bankéřů až takovou roli jako dříve. A v tomto směru by je měla podpořit i dnes zveřejněná inflace, která nejspíše naznačí další ústup inflačních tlaků v tuzemské ekonomice.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela jen s minimálními pohyby nad hranicí 25,60 EUR/CZK. Za poslední týden si tak připisuje jednoprocentní zisk, ke kterému jí zřejmě pomohla především umírněnost americké a evropské centrální banky. Obrat v USA a prolongování super uvolněné měnové politiky ECB zvyšují atraktivitu tuzemských korunových aktiv podpořenou už tak výrazným úrokovým diferenciálem na krátkém konci křivky. Ten delší vlastně už jen reflektuje zájem investorů o české státní papíry, jejichž výnos se drží v blízkosti jeden a půl letých minim. Nic by na tom nemusela změnit ani inflace, která přijde na řadu už dnes v devět hodit. Předpokládáme, že se vzdálí od letošních maxim, a ČNB si tak bude moci připsat další úspěch při naplňování prognózy.



Zahraniční forex



Lamentování amerického prezidenta nad přísnou politikou Fedu nemělo na dolar včera výraznější vliv, a tak měnový pár setrval těsně nad hranicí 1,13.

S ohledem na blížící se zasedání Fedu musí nutně být v centru pozornosti americká čísla, kterými dnes budou květnová data za výrobní inflaci. Ta mohou naladit trh před zítřejší spotřebitelskou inflací.

Mezi hlavními měnami zvolna slábne i britská libra, kterou by dnes mohla zajímat data z domácího trhu práce.



Ropa



Cena ropy se drží na dostřel hranice 63 USD/barel, kde vyčkává na první zajímavější čísla v tomto týdnu. Tím by dnes měly být zásoby z dílny Amerického petrolejářského institutu, jenž naznačí, jak výrazně se kartelu OPEC (ne)daří rebalancovat ropný trh. Za druhé pak bude pozornost trhu upřena na pravidelný měsíční report EIA, ve kterém by mohla americké agentura opět přepsat výhled na růst domácí těžby surové ropy (směrem nahoru).