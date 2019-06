Chorvatsko autem 2019 - ÚAMK radí

Není třeba hledat statistické tabulky, aby bylo zřejmé, kam v letošním létě opět k moři vyrazí nejvíce Čechů. Když hovoříme o přímořské destinaci, tak jednoznačně vítězí Chorvatsko. Meziročně roste počet českých turistů v této zemi o zhruba 3 %, takže se dá předpokládat, že letos bude překročen dosavadní rekord asi 850 tisíc návštěvníků Jadranu. Zhruba 55 % jich míří do této země individuálně a přes 87 % vlastním vozem. Kdy, kudy, za kolik? Tyto a další otázky se pokusí zodpovědět ÚAMK.

První otázku, kterou si musí každý budoucí návštěvník země u Jadranu zodpovědět, zní: kdy? Samozřejmě, že lidé volí podle své dovolené, rodinných možností, ovšem je tu ještě celá řada událostí, které je rovněž třeba vzít v potaz. První takovou je začátek prázdnin na školách, které odstartují rodinné cestování k moři. Nejnabitější první termín bude 28. až 30. června. Na cestách o tomto víkendu, a to už zcela jistě od pátku rána, bude doslova plno. Letí prázdniny totiž začnou jak v ČR, tak ve dvou etapách v Rakousku (29. 6. a 6.7.). A to budou už tou dobou běhat po chodnících i silnicích caparti ve Slovinsku (prázdniny od 25. 6.), tak i Chorvatsku (volno mají školáci od poloviny června). No, a největší nápor na silnicích mířících na jih vytvoří v termínu od 1. nebo 4. července Němci, kde letní volno žáků startuje v celkem 8 spolkových zemích.

Oddechli jste si, že se to vámi plánované cesty netýká? Tak zase zbystřete. Existuje ještě jeden důvod, proč hned na začátku prázdnin nezamířit přes Rakousko k Jadranu. A tím je konání velké ceny F1 Rakouska ve dnech 28. až 30. 6. A už vůbec odborníci ÚAMK nedoporučují termín 2. - 4. srpna. Důvod? GP v Brně a závody F1 v Maďarsku. Totožný termín znamená, že trasa Praha - Brno, Bratislava a případně dále do Maďarska bude naprosto neprůjezdná.

Tím jsme z poloviny zodpověděli otázku – kdy? Zpola proto, že je velmi rozumné volit i správný den a hodinu. Není třeba zdůrazňovat, že ÚAMK rozhodně nedoporučuje nevyrážet v pátek po práci, abyste v sobotu kolem oběda mohli zahájit svůj turnus dovolené, který většinou začíná v tento den. Zkušenost ÚAMK, jehož testovací týmy vyzkoušely nejrůznější varianty, vřele doporučují , volit jiné dny. Když nelze, pak vyrazit v pátek velmi brzy ráno, abyste se dostali ještě před ranní špičkou za Vídeň. Pokud volíte tuto trasu.

A jsme u druhé zásadní otázky – kudy? Zní to možná paradoxně, ale nejvíce zdržení a omezení na trase dlouhé většinou kolem 1 000 kilometrů Čechy čeká v Čechách. Podle místa bydliště lze v zásadě volit jen 3 trasy: dálnice D1 na Brno, směr na Dolní Dvořiště nebo dálnici na Rozvadov. Na prvních dvou čeká turisty omezení. Na D1 je v dané chvíli 5 zásadních omezení a zúžení, ale právě od prázdnin přibudou další 2, tudíž stavební práce budou probíhat letos na největším počtu úseků. Jen na trase Praha – Brno se bude jednat o celkem 71 kilometrů, z toho nejdelší úsek omezení Velký Beranov - Měřín má 15 kilometrů. S tím je třeba počítat, že jen při cestě po D1 naberete při dodržování povolených rychlostí zdržení 40 až 45 minut. Další čeká motoristy na silnici I/52 u Pasohlávek při cestě přes novomlýnskou nádrž. Omezení potrvají přinejmenším ještě během letošní turistické sezóny, kdy tudy projede denně až 12 000 aut. Objížďka je možná přes Břeclav nebo Znojmo. Samozřejmě jsou tyto trasy delší.

Ani cesta směrem na České Budějovice není bez problémů, vzhledem k výstavbě dálnice D3 a ochvatu krajského města. Být otevřen nový 8,1 km dlouhý úsek D3 před městem.

Po Čechách tedy nejklidněji pojedou turisté ze západních Čech trasou na Rozvadov.

Tradiční a nejčastěji využívanou trasou je jak pro Pražany, tak Moraváky trasa z Brna na česko-rakouské hranice a dále na Vídeň, Graz po dálnici A2. Na této trase napočítáte v létě celkem 4 omezení, ale v drtivé většině jde jen o krátké úseky, jako například na A2 směr Graz na úseku 78,2 - 82,8 kilometru, při sjezdu na Graz na 123 km a podobně. V případě jižní trasy z Linze po dálnici A9 je rovněž třeba počítat s určitými omezeními. Jedná se o výměnu starého betonového povrchu ve dvou úsecích, ale zajištěn je vždy průjezd ve dvou byť zúžených pruzích. Větší problémy se zatím neočekávají. Naopak zlepšení přinese otevření obou tubusů série tunelu Klaus u města Liezen.

Novinkou na A1 jsou pak 2 úseky (u Melkem a Haid), kde je za dobrých klimatických podmínek a nikoliv v noci povolena zkušebně rychlost na 140 km/h. Naopak v řadě míst jako například kolem Salzburku je rychlost z důvodu snížení hluku a exhalací snížena na dálnici na 100 km/h. Experti ÚAMK doporučují striktně tato omezení dodržovat, protože pokuty za nedodržení limitů jsou trvale měřeny a posuzovány nikoliv podle silničního zákona, ale ochrany přírody. Pokuty jsou vysoké.

Celkem má náš jižní soused 2 199 km dálnic a za průjezd po nich se platí formou jak tradiční nalepovací, tak i elektronické dálniční známky. Za 10 denní známku pro osobní vůz do 3,5 tuny zaplatíte například v pražské centrále ÚAMK, kde si ji lze zakoupit nepřetržitě 24 hodin denně, 247 Kč. Cena se tradičně zvyšuje zhruba o 2 až 3 %. Pokud někdo zvolí trasu mířící samostatně placenými úseky nebo tunely, jsou poplatky odstupňovány od 5 euro (A9 Pyhrnská dálnice), přes 7,2 euro (A11 Karawanken tunel), do zhruba 11,50 euro (A10 Taurenská dálnice),.

Slovinsko udělalo pro motoristy základní zlepšení – Podrávská dálnice A4 z Mariboru na slovinsko-chorvatskou hranici v Gruškovje/Macelj měla být sice hotova už v roce 2015, nicméně díky za to že v závěru roku 2018 (30. listopadu) byla dokončena. Pravda na chorvatské straně na dálnice A2 ještě v úseku 5 km pokračuje provoz jen v jednom směru. Nicméně z Prahy až například k oblíbené Čechy Makarské bezmála celou trasu pojedete po dálnici. Ještě vloni před přechodem Gruškovje/Macelj čekání, vinou nedostavěného 3 km dálničního úseku, dosahovalo běžně i v noci 2 a více hodin. Samozřejmě, že musíme i nadále především v sobotu směrem do Chorvatska, a v neděli odpoledne opačným směrem, očekávat velký provoz a zdržení. Už proto, že se ocitáme na konci šengenského prostoru a kontroly na hranicích už byly nejednou v minulosti neočekávaně zásadně zpřísněny. Čekací doba tím prodloužena. Pokud jde o platbu za slovinskou dálnici, za 7denní kupón pro vůz do 3,5 tuny a do 1,3 metru nad přední nápravou zaplatíte 15 euro, za měsíční dvojnásobek. Pro vyšší vozy (MPV, některá SUV, dodávky) platí 2x vyšší sazby. Rozhodnutí nevolit cestu po slovinské dálnici nyní představuje náročnou trasu jak po části Rakouska, tak Slovinskem v zásadě až na chorvatskou stranu. Ztráta času proti jízdě po dálnici činí zhruba 2 hodiny. Specialisté ÚAMK objížďku doporučují prakticky výhradně jen za situace mimořádného přetlaku na slovinsko-chorvatských hranicích. Druhým případem může být tažení vozíku například s lodí, kdy se může jízda po okreskách finančně vyplatit. Jinak ne.

Třetí zásadní otázkou při cestování je: za kolik? Rovnou tedy navážeme cenami v Chorvatsku, kde je složitější systém – úsekový systém placení na mýtnicích v závislosti od ujetých kilometrů po dálnici. Navíc existuje tak zvaný letní tarif. Což znamená, že se na dálnicích spravovaných Hrvatske autoceste a Autocesta Rijeka-Zagreb od 15. června do 14. září cena zvyšuje o 10 %. V oblasti Istrie je toto období ještě o 1 měsíc delší, takže se letní tarif účtuje od 1. června do 30. září. Šancí, jak si cenu snížit, je použití elektronické platby za pomoci ENC krabičky (pořízení je stále za 122 kuna) u společnosti HAC. Výdaje se proti běžnému mýtnému sníží o 21,74 %. A to na trasách až od Zagrebu níže, jako třeba na trase Zagreb-Split, Zagreb- Rijeka a podobně, ale i za přejezd mostu na Krk (běžná obousměrná cena 21 kuna) a jinde. Podstatná informace pro české turisty: ENC krabičku nelze použít na trase od slovinsko-chorvatských hranic, tedy v úseku Macelj-Zagreb. Pro orientaci dodejme, že na trase Macelj – Ploče (směr Dubrovnik), tedy na dálnicích A2 a A1 zaplatí motorista při cestě do Splitu celkem 229 kuna. Již dříve byl naopak zrušen poplatek za průjezd tunelu Sveti Ilija.

Druhou položkou je platba za pohonné hmoty. Pokud se zásadně nezmění situace jaká byla na samém konci května, pak za prakticky totožnou cenu natankujete benzin a o něco levněji naftu v Rakousku (1,329/1,254 €). V Čechách byla průměrná cena obou paliv totožná (1,27 €). O něco výše jsou ceny benzínu i nafty v Chorvatsku i Slovinsku (1,37/1,34 €, 1,335/1,293 €). Rada expertů ÚAMK tedy zní: natankujte na cenově vhodné stanici doma a následně při zastávce v Rakousku, samozřejmě raději třeba jen pár kilometrů od dálnice, kde jsou ceny běžně nižší než průměrné.

Zodpověděli jsme tedy alespoň krátce tří základní otázky spojené s cestou do Chorvatska: kdy, kudy a za kolik? Na závěr přidávají odborníci ÚAMK několik upozornění na odlišnosti nebo novinky v dopravních předpisech v zemích, přes něž český motorista pojede. Nejvyšší pokutu za překročení maximální povolené rychlosti a za požití alkoholu za volantem zaplatí hříšník, ze všech zemí na trase k Jadranu, v sousedním Rakousku (2180/5900 euro). Následuje Chorvatsko a Slovinsko. V Chorvatsku platí v případě řidičů do 24 let nulová tolerance alkoholu v krvi. Za nezapnuté bezpečnostní pásy nejvíce zaplatíte ve Slovinsku. Slovinsko a Chorvatsko také vyžadují v případě aut s vlekem hned dva výstražné trojúhelníky. V Chorvatsku jsou reflexní vesty povinné pro všechny ve voze.

A zásadní změny se v Chorvatsku očekávají už pro tuto letní sezónu, přesněji od června. Co je navrhováno? Za telefonování za volantem vzroste pokuta 3x až na 1500 kun (5300 Kč), za jízdu na červenou až 7000 kun (24 500 Kč, tedy navýšení 7x). Zásadní zpřísnění má začít platit i pro „pospíchající“ motoristy. Například za neoprávněnou jízdu v levém pruhu dálnice může následovat postih 2000 kun (asi 7000 Kč), za překročení povolené rychlosti mimo obec o 50 km/h to bude 15 000 kun (52 500 Kč) a až 6 dnů vězení.

Na závěr dvě zásadní odlišnosti pro českým pravidlům. Například v Rakousku jsou mimořádné vysoké pokuty za nezákonné používání kamery v autě (až 260 000 Kč). V Chorvatsku může policie v případě, že to potvrdí lékař, unavenému a pro bezpečnost dopravy nebezpečnému řidiči, zadržet řidičský průkaz.

Proto experti ÚAMK doporučují. Na cestu na dovolenou se dobře připravte a užijte si jak dovolenou, tak samotnou cestu. Jen šťastný návrat udělá z cesty k moři hezký čas.