5 důvodů proč se vám po zaslání životopisu nikdo neozve

I když je nezaměstnanost v České republice stále hodně nízko, někteří zaměstnavatelé nepošlou ani slušné zamítnutí. Leckdy je ale chyba i na vaší straně. Jak tedy postupovat a čeho se vyvarovat? Otázkou je, zda firma váš životopis s motivačním dopisem vůbec obdržela, zkontrolujte tedy znovu e-mailovou adresu v odeslaných zprávách a případně vše odešlete znovu.

Pokud je vše zaslané správně, vyčkejte. Jak dlouho?

V průměru trvá firmám, než reagují na váš životopis cca 14 dní. Přece jen personalistům zabere nějaký čas, než se žádostmi o pracovní nabídky prokoušou, protřídí je a vyberou nejvhodnější kandidáty. Poté začínají zvát uchazeče na pohovor. Pokud se vám neozvou ani po 2 týdnech, zkuste se jim ozvat sami. Často se přímo v inzerátu nachází jméno personalisty a telefonní kontakt na něj. Ideální je volat uprostřed týdne v úterý, středu nebo čtvrtek mezi 9 až 14 hodinou, ne však kolem pauzy na oběd.

Jaké jsou důvody, když si vaše CV a motivační dopis přečtou a přesto neodpoví?

1. Nesplnění úkolu

Dost často se v inzerátech na některé pozice uvádí, že spolu s motivačním dopisem a životopisem máte zaslat specifikovaný úkol, např. připojit v e-mailu do přílohy prezentaci na určité téma, články, studie, fotografie, reference apod. V instrukcích se může objevovat, že požadují CV a motivační dopis v českém, ale i v anglickém či německém jazyce. Pokud se inzerát objevuje na některém z pracovních portálu, které umožňují automatickou odpověď, může se přesto stát, že personalista bude chtít, abyste podklady zaslali na e-mail. Čtěte tedy inzerát pozorně (raději víckrát) a splňte požadavky, které po vás chtějí.

2. Nezmiňujete, proč se na nabízenou pozici vlastně hlásíte

Zkuste se podívat na svůj životopis a průvodní e-mail očima personalisty, který vás vůbec nezná. Kromě psaní o své osobě se nezapomeňte zmínit, proč se o dané místo ucházíte. Na to mnoho lidí zapomíná a zbytečně si tím tak uzavírají cestu k vysněné práci. Napište, čím byste byli ve firmě přínosem, jaké vlastnosti a zkušenosti byste uplatnili na daném pracovním místě. Cílem je náboráře zaujmout několika větami, není nutné psát slohovou práci, tu stejně nikdo číst nebude. Nepoužívejte žádné prázdné fráze, naopak zmiňte alespoň 3 důvody, proč jste vhodným kandidátem.

3. Nedáváte pozor na důležité detaily

Co personalistu úplně odrovná, je motivační dopis plný gramatických chyb. Zvláště, když se jedná o pozici, která zahrnuje písemnou komunikaci. Z vašeho projevu bude vyplývat, že si ani nedáte tu práci a nezkontrolujete si svůj psaný text v některé z dostupných aplikací či nástroje. Např. v MS Wordu se vám podtrhne většina hrubek červeně a nabídne se vám i možnost automatické opravy. Zaměřte se na to, abyste správně napsali název firmy a pracovní pozice. Dobré je také oslovit personalistu jménem, je to osobnější, dost často bývá jméno náboráře v inzerátu zmíněno. Dalším problémem je nelichotivá online prezentace vaší osoby. Uvědomte si, že dnešní online svět je veřejný. Všechny vaše příspěvky, komentáře, fotky z večírků, pařeb a také fotky v plavkách, které dáte na Facebook či Instagram mohou vidět i personalisté.

4. Mluvíte jen sami o sobě

Další kámen úrazu je, když se v průvodním e-mailu věnujete jen vaší osobě. Zmiňujete, jakou školu jste vystudovali, kde jste pracovali a jakých úspěchů jste dosáhli. Uvádíte, co by vás bavilo, v čem jste dobří a na čem chcete pracovat. Avšak vůbec nepíšete, co chcete firmě nabídnout, jakým byste byli přínosem a čeho můžete dosáhnout společně. Velká chyba!

5. Chybějící zmínky o praxi

Pro mnoho pracovních pozic je praxe velice důležitá. Firmy pracují na svém rozvoji, zvyšují obraty a zdokonalují své technologie, ne vždy však mají čas na zaučení člověka bez praxe. Často se však stává, že tu praxi máte, avšak v životopise se o ní zapomenete zmínit. Pokud se tedy hlásí např. číšník s 10 letou praxí na místo údržbáře, je jasné, že místo nedostane. Avšak pokud by do životopisu napsal, že občas zajišťoval i servis a opravy v restauraci a pravidelně dělá po známých a kamarádech nejrůznější opravy v jejich domácnostech, jeho šance by se určitě zvýšily. Stejně tak zmiňte, pokud se ve svém osobním životě věnujete třeba pořádáním oslav pro různé příležitosti pro rodinu a své přátelé. Prostě napište cokoliv, co by vám mohlo pomoci získat skvělé pracovní místo.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.