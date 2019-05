Sílící rizika už viditelně doléhají na trhy, zatím ale asi není potřeba s nákupy spěchat / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 20. 5. 2019

Nálada na akciových trzích se v posledních týdnech postupně zhoršuje. Většina investorů stále ještě předpokládá, že na nejhorší nedojde a jedná se pouze o dočasnou korekci. Mnozí obchodníci současný pokles vítají spíše jako dobrou příležitost, jak naskočit do rozjetého vlaku, který řadě z nich od začátku roku několik měsíců notně ujížděl.

Tuto skutečnost potvrzuje také řada dostupných pozičních údajů a zveřejňované přítoky do fondů. S ohledem na fakt, že jednou z primárních příčin současné slabosti akciového trhu je potřeba hledat v rostoucí hrozbě obchodních válek - v prvé řadě mezi USA a Čínou, tak není ani překvapivé, že právě rozvíjející se trhy, které jsou nejvíce citlivé na vnímání rizik a první, ze kterých investoři stahují kapitál v případě obav, už odevzdaly většinu ze svých letošních 13% zisků měřeno širokým indexem MSCI Emerging Markets denominovaným v dolarech. A naopak jsou to americké akcie, které od svých historických maxim tři týdny nazpět korigovaly jen mírně v řádu jednotek procent. Odklon od rozvíjejících se trhů se promítá samozřejmě také do vnímání našeho regionu střední a východní Evropy, který se postupně noří do červených čísel.

Nicméně k riziku celních válek se postupně přidávají další. Ač je trhy trochu překvapivě od začátku roku dlouho úspěšně ignorovaly, nyní se začínají sčítat a postupně materializovat. Vyjmenujme jen nejdůležitější z nich: Pokračující slabý ekonomický růst v Evropě, nekončící příběh jménem Brexit, takřka vyčerpaný prostor pro větší pozitivní impulz ze strany měnové politiky Fedu / trhy počítají se snížením sazeb už v letošním roce, i relativně stálé nízké úrovně volatility / což naznačuje, že investoři zatím rozhodně nepanikaří - na rozdíl od vánočního obchodování v závěru loňského roku, kdy index VIX vystřelil nad úroveň 35, tedy obdobně jako během památného "flashcrashe" na začátku února loňského roku, kdy doslova přes noc zmizely z trhu produkty postavené na prodeji volatility. Zdá se proto, že opatrnost je tentokrát namístě a s naskakováním do akcií asi není důvod příliš pospíchat. Přestože z pohledu ocenění především západní Evropa - byť při anemickém růstu - ani rozvíjející se trhy nepůsobí rozhodně draze, v krátkém horizontu vždy převáží technika a vstřebávání nových vstupů do oceňovacích modelů: změna očekávaného růstu zisků, riziková přirážka atd. Směr dalšího pohybu tak příliš neospravedlňuje sázku na růst. Což je poplatné především v prostředí, kdy s trhy hýbou tweety prezidenta D. Trumpa na sociálních sítích, a odvetná opatření ze strany Číny, která jen přilijí olej do ohně, mohou přijít kdykoli a jen v těžko predikovatelném rozsahu. Z taktického pohledu se proto jeví lepší si počkat na zásadní kurzotvorné informace, a to i za cenu obětování části případného zisku v okamžiku, kdy některá z klíčových rizik odpadnou a ocenění akciových titulů bude opět více záviset na jejich fundamentu než geopolitickém vývoji.

Patrik Hudec, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 5. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

17. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 050,75 1 079 1 070 ↑ 2,70 1 035 - 1 150 4 3 Dow Jones (US) 25 764,00 25 892 26 000 ↑ 0,50 24 700 - 27 073 4 3 NASDAQ C.(US) 7 826,28 7 814 7 900 ↓ -0,16 7 300 - 8 308 4 3 FTSE 100 (VB) 7 348,62 7 275 7 450 ↓ -1,00 6 950 - 7 576 4 3 DAX (Něm.) 12 238,94 11 937 11 950 ↓ -2,46 11 000 - 12 561 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 21 250,09 21 572 21 400 ↑ 1,51 21 000 - 22 703 4 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

17. 5. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 050,75 1 099 1 080 ↑ 4,57 1 040 - 1 200 5 2 Dow Jones (US) 25 764,00 25 891 25 250 ↑ 0,49 24 500 - 27 339 3 4 NASDAQ C.(US) 7 826,28 7 792 7 705 ↓ -0,44 7 000 - 8 500 3 4 FTSE 100 (VB) 7 348,62 7 450 7 450 ↑ 1,38 6 900 - 8 150 4 3 DAX (Něm.) 12 238,94 11 979 12 100 ↓ -2,12 10 500 - 12 750 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 250,09 21 496 21 450 ↑ 1,16 20 000 - 22 925 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers