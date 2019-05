Brigády už nejsou jen sezónní záležitost. Trendem jsou mikrozaměstnání

Nabídka brigád je letos široká, loňské rekordy ale neláme. Stírá se i dříve výrazná sezónnost brigádnických míst. Novým trendem jsou tzv. mikrozaměstnání.

Počet nabídek klesl, mzdy jsou ale vyšší

Startuje sezóna letních brigád, takže už můžeme začít hodnotit letošní situaci. Počet nabízených míst nedosahuje loňské úrovně, kdy se firmy nabídkou míst na dohodu snažily vyřešit nedostatek stálých zaměstnanců – například v retailu, výrobě nebo logistice.

„Na Profesia.cz bude v prvním pololetí 2019 počet ‚letních brigádnických‘ nabídek zřejmě nižší než vloni. Zatímco v prvním čtvrtletí jsme zaznamenali ještě 27% nárůst, údaje z druhého čtvrtletí nasvědčují tomu, že celkově bude za celé pololetí míst méně,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Nabízené mzdy ale rostou – v řádu procent až desítky procent oproti loňsku. To je důkazem toho, že volní lidé na trhu práce už téměř nejsou. Zatímco minulý rok rostly nejvíce mzdy v retailu a výrobě, letos zaznamenáváme větší skok v oblasti služeb.“

Brigády nejsou jen v létě

V posledních dvou letech přestává platit, že brigády, tedy nabídka práce na dohodu, jsou svázané s letní sezónou. Příčin je hned několik. Může za to například výrazná poptávka po pracovnících potřebných pro zajištění nákupní a doručovací předvánoční špičky – extrémní to bylo v loňském roce, kdy nabídka míst na dohodu na Profesia.cz rostla v tomto období v řádu stovek procent. Dalším důvodem je výrazný nárůst domácího turistického ruchu, který způsobuje, že zimní sezóna neznamená výrazný propad poptávky po sezónních profesích v tomto oboru. Firmy také stále více rozvolňují klasické zaměstnanecké schéma plného úvazku a nabízejí řadu míst na dohodu s jiným uspořádáním pracovní doby, dělených pozic apod. V neposlední řadě k většímu časovému rozprostření nabídky brigádnických míst přispívá i to, že většina vysokoškoláků v současné době při studiu pracuje, a většinou jde právě o pozice „na dohodu“.

Trend mikrozaměstnání

Aktuálním trendem jsou tzv. mikrozaměstnání, jejichž nabídkou se firmy snaží oslovit lidi, kteří se dosud nezařadili do pracovního procesu, ať už z toho důvodu, že jim klasické zaměstnanecké schéma nevyhovuje, nebo nemohou najít práci kvůli nedostatečné kvalifikaci. Jde převážně o nárazové práce bez nějakých závazků nebo dlouhodobých výhledů, často honorované hned po odpracované směně. „Firmy využívají tuto formu zejména pro vykrytí denních nebo sezónních špiček. Nabídku mikrozaměstnání využívají často studenti, kterým vyhovuje maximální flexibilita při sjednávání práce, lidé v důchodovém věku nebo matky malých dětí, které chtějí pracovat třeba jen několik hodin týdně a v době kdy, se jim to zrovna hodí. Anebo také ti, kteří se z jakéhokoli důvodu nechtějí trvale vázat u jednoho zaměstnavatele či si takto přivydělávají k jinému zaměstnání,“ uzavírá Michal Novák.