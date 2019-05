V Česku chybí tisíce učitelů. Ti stávající jsou staří, tvrdí politici

Školám po celé republice chybí přes šest tisíc učitelů. Řekl to ministr školství Robert Plaga na úterní mimořádné tiskové konferenci. Největší nedostatek pedagogů je na základních a středních odborných školách.

Podle informací ministerstva školství kantoři chybí především na školách ve velkých městech. "Ta aktuální potřeba vyjádřená právě tím, co je od příštího školního roku vyžadováno, je zhruba šest tisíc úvazků," řekl ředitel odboru školské statistiky Václav Jelen.

Školství trápí navíc poměrně vysoký věk učitelů. Podle ministerstva se průměrný věk pedagogů pohybuje kolem 47 let. Nejvíce učitelů, kolem věku 45 let je v mateřských školách. Nejstarší učitelé, přes 50 let, působí nejvíce na vyšších odborných školách.

"Buďme rádi, že v tuto chvíli máme ty učitelé, ale ten věkový průměr je v některých ohledech alarmující," tvrdí ministr školství. V Praze je prý také nejvíce kantorů bez pedagogického vzdělání.

Tím by se měla zabývat také připravovaná novela, kterou projedná vláda příští týden. Učit by podle ní mohli i lidé, kteří mají vystudovanou vysokou školu mimo obor pedagogiky. Tu by si pak mohli dostudovat během tří let.