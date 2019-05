Hayek by se z kryptoměn radoval. Co my?

Kryptoměny si získaly pozornost médií, politiků i běžných lidí. Ekonom Pierpaolo Benigno se na stránkách VoxEU ptá, zda by dokonce mohly „ohrozit primární funkci centrálních bank“. Tedy jejich schopnost ovlivňovat výši inflace a ekonomickou aktivitu. Konkurence více měn může v principu inflaci snižovat a bránit manipulaci se sazbami a cenami, „ke které vlády v minulosti nejednou tíhly.“ Jenže také může nastat situace, že dojde ke ztrátě vládní kontroly nad prostředkem směny, a to by s sebou neslo svá rizika.



„Hayek se podivoval nad tím, proč by vlády měly mít exkluzivní právo na tvorbu a regulaci peněz, jenže od jeho časů se situace změnila a centrální banky ve vyspělých ekonomikách uspěly při krocení inflace a zachovávání hodnoty peněz,“ píše ekonom. Nyní ale vstupují na scénu kryptoměny, které mají některé vlastnosti tradičních peněz a mohou sloužit jako prostředek směny. Klíčový rozdíl ale tkví v tom, že kryptoměny nejsou úročeny tak jako rezervy centrálních bank. A jejich nabídka je na rozdíl od tradičních peněz pevně dána algoritmem, který definuje jejich těžbu.



Benigno se domnívá, že „pokud bude růst významu kryptoměn dostatečně pomalý a jejich hodnota bude sílit, mohly by se lehce stát lepším prostředkem směny než současné peníze“. Ty by se tak mohly dostat do vážných problémů. Mohla by se například vést debata o tom, v jaké měně mají být vedeny dluhy či dokonce v jaké měně mají být placeny daně . Může se ale také stát, že konkurence ze strany kryptoměn povede ke „zvýšení kvality vládních peněz“, a to v případě, kdy by tato konkurence vedla ke snížení inflace „Hayek protestoval proti monopolu v peněžní nabídce s tím, že s sebou nese tradiční negativa monopolu. Lidé musí tento produkt používat i přesto, že může být nedostatečné kvality. A tento monopol také brání objevu nových metod uspokojování potřeb, o jejichž hledání ale monopol sám nemá nejmenší zájem,“ píše ekonom. Dodává však, že poslední finanční krize jasně ukázala, jak důležitá je funkce „věřitele poslední instance“. Tu v rámci současného systému plní centrální banka v době, kdy se ekonomika a bankovní systém dostávají do hlubokých problémů.V diskusi o znehodnocování peněz a inflaci se také objevují hlasy, které volají po zvýšení inflačního cíle. Takový krok by podle nich pomohl vyhnout se pasti likvidity. Podobné cíle a strategie mohou být sledovány jen centrální bankou a nemohou být dosaženy v systému navzájem si konkurujících měn. Kryptoměny jsou ale každopádně pro centrální banky výzvou a Benigno tvrdí, že není divu, že se centrální banky samy pouští do úvahy o vlastních kryptoměnách Zdroj: VoxEU