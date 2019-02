Nepoctivé praktiky je třeba z energetického trhu vymýtit

Podle České obchodní inspekce přesunuli takzvaní „šmejdi“ své nekalé praktiky z klasických předváděcích akcí, kde nabízeli předražené spotřební zboží pochybné kvality, na trh s energiemi. Proto v Bohemia Energy vnímáme jako velmi důležité posílit ochranu spotřebitelů a praktikám nepoctivých prodejců zamezit.

Jednou z oblastí, na kterou je třeba nutné se zaměřit, je činnost zprostředkovatelských společností. Ty totiž často hřeší na to, že dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí tak mít licenci od Energetického regulačního úřadu ani dodržovat energetický zákon. Zprostředkovatelé energií nabízejí anebo zajišťují pro zákazníky aukce nebo výběrová řízení. Protože je pro ně pořádání aukcí a výběrových řízení jediným zdrojem příjmů, mnohdy jich zneužívají a vystavují zákazníky pokutám za porušení smlouvy, pokud zákazník odmítne podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu. To je samozřejmě obcházení energetického zákona a toto je třeba změnit. Vítáme, že nezbytné legislativní úpravy mají i podporu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Velkým problémem jsou i nekalé praktiky jednotlivých prodejců. My sami se zasazujeme se o to, aby každý jednotlivý prodejce energií musel pro svou činnost získat oprávnění. To by uděloval dozorový orgán na základě splnění povinných podmínek: trestní bezúhonnosti a složení zkoušky z „energetického minima“. Dozorový orgán by zároveň přijímal podněty k odebrání licence, anebo stížnosti od spotřebitelů. Toto opatření by rovněž zamezilo nekalým praktikám v oblasti osobního prodeje, protože každá společnost i spotřebitel by si mohli jednoduše ověřit, zda prodejce je férový, či zda již na něj byla nějaká stížnost.

Sami jdeme v tomto směru příkladem. V celé skupině Bohemia Energy máme zavedenou celou řadu kontrolních mechanismů, díky kterým máme dokonalý přehled o našich prodejcích. Pokud někdo z hlediska etiky pochybí, tak u nás končí. Problémem však je, že ten samý prodejce se ke spotřebitelům vrátí, protože ho angažují jiné firmy, které o jeho pochybeních nevědí. Tito lidé pak opakovaně aplikují nekalé praktiky jinde.

Valná část problémů, které dodavatelé i spotřebitelé řeší, se váže k administrativní zátěži při tomto procesu. Zejména jde o obtížné získávání informací, které komplikují přechod zákazníků od stávajícího k novému dodavateli. Proto přicházíme s podnětem, jak změnu dodavatele zjednodušit.

Navrhujeme, aby data o jednotlivých odběrných místech, která jsou shromažďována u Operátora trhu s elektřinou (OTE), byla doplněna i o další informace, jako je adresa odběrného místa, stávající dodavatel, výročí smlouvy u stávajícího dodavatele a nejzazší termín pro výpověď stávající smlouvy. Tím by nový dodavatel měl jako účastník trhu všechny potřebné informace pro uzavření smlouvy k dispozici právě u OTE a výrazně by se tak zmenšil prostor pro nekalé praktiky. Bylo by to stejně jednoduché jako při převodu telefonního čísla na jiného operátora.

Řadu prvků, které přispívají k ochraně spotřebitele, obsahuje také náš firemní etický kodex. Ať už jde o transparentnost, způsob jednání se zákazníkem nebo zvýšená pozornost věnovaná nejstarší věkové skupině obyvatel. Etický kodex dle doporučení ERÚ vnímáme jako důležitý krok, který pomůže zlepšit situaci na trhu s energiemi. Věříme, že i další dodavatelé energií se k tomuto kodexu připojí.