Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Sociální demokracie chce zkrátit pracovní dobu ze 40 hodin týdně jen na 37,5. Podle ČSSD by se tak zvýšila produktivita práce a Česko by se dostalo na úroveň vyspělejších států. Nápad se líbí zaměstnancům i odborům, ale opozice a ekonomové to považují za hazard.

Méně práce za stejný plat, to je návrh sociální demokracie. "Sociální demokracie navrhuje zkrátit pracovní dobu o půl hodiny denně, protože přeci jenom patříme mezi země, kde pracujeme nejdéle. Například v Německu pracují dokonce o devět let kratší dobu, než napracují Češi," řekla Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce ČSSD.

"To je dlouhodobý odborový požadavek. Je to věc, která sleduje trend, který se objevuje v Evropě v období posledních 10, 15 let," uvedl Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

V Česku už několik firem zkrácenou pracovní dobu zavedlo. Některé společnosti ji omezily na 35 hodin týdně, jiné dokonce zavedly čtyřdenní pracovní týden. "Chodíme do práce od pondělí do čtvrtka. Je to otázka dlouhodobého vývoje. My jsme k tomuhle kroku přistoupili v lednu, nicméně už sedm let organizujeme práci tak, aby lidé trávili prací jenom 26 hodin týdně," sdělil spolumajitel agentury Jiří Suchý.

"Je to obohacující novinka," libuje si Michal Mládek, zaměstnanec agentury. "Především tím získáváte nějaký prostor v hlavě, čas pro nějaké soukromé zájmy, rodinu především. Je to ve skrze velmi pozitivní zkušenost," doplnil.