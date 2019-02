Statistici potvrdí slabý růst hospodářství eurozóny v posledním čtvrtletí 2018 (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek je dnem HDP v Evropě. Čísla za eurozónu by měla vykázat nepatrný mezičtvrtletní růst. Zpomalení podle všeho zaznamenali i statistici v Polsku a Maďarsku. Americká čísla oproti tomu ukážou, že soukromá spotřeba v největší světové ekonomice je i nadále silná.

HDP v eurozóně v posledním kvartále mírně vzrostlo

Dnešní data o HDP v posledním čtvrtletí za celou eurozónu by měla potvrdit již zveřejněný předběžný odhad. Navíc budou publikované údaje za všechny země. O Německu již víme, že v posledním čtvrtletí stagnovalo a vedle Itálie bylo jednou z největších brzd celé měnové unie. Struktura HDP eurozóny však bude zveřejněna až začátkem září, nicméně odhadujeme, že spotřeba zůstala utlumená, zatímco investice byly silné. Pro letošní rok čekáme růst eurozóny na úrovni 1,3 %, ale ve svém výhledu zůstáváme opatrní, protože na obzoru je velké množství rizik.

Maloobchodní tržby v USA za prosinec podle našeho odhadu zaznamenaly pokles kvůli propadu cen pohonných hmot. Pokud však statistiku očistíme o auta a pohonné hmoty, už by měla vykázat mírný růst. Také prodeje zboží v kontrolní skupině, které přímo vstupují do výpočtu spotřeby v rámci HDP, by měly zaznamenat nepatrný meziměsíční růst. I tato dynamika by se ale v celočtvrtletním hodnocení měl přetavit v solidní anualizovaný mezikvartální růst spotřeby o 4,6 %, což je v podstatě stejné číslo, jaké americká spotřeba zaznamenávala v předchozích čtyřech čtvrtletích.

Evropský průmysl zůstává slabý

Průmyslová produkce v eurozóně v prosinci zaznamenala v prosinci ještě větší pokles, než trh očekával. Mezi země, které táhly produkci dolů patřily zejména Nizozemsko, Španělsko, Itálie a Irsko. Naopak na lepší časy se zablýsklo ve Francii a Německu. Předstihové indikátory ještě nazanačují, že i v prvním čtvrtletí zůstane evropský průmysl spíše slabší. Nicméně v dalších měsících by se měla v eurozóně obnovit průmyslová aktivita, když se vyjasní situace v automobilovém sektoru.

Americká inflace překvapila mírně vyšším číslem, než s čím počítal trh. Celková inflace se sice propadla kvůli klesajícím cenám pohonných hmot, nicméně jádrová složka zůstává silná. Množí se tak hlasy, že otočka Fedu k holubičí rétorice byla předčasná.

Včerejší data pomohla dolaru. Ten posílil o půl procenta a v průběhu amerického obchodování se proti euru dostal až na 1,125 USD/EUR, což představuje nejslabší hodnotu od listopadu. V průběhu asijského obchodování své zisky ještě mírně zkorigoval a dnešní evropské obchodování otevře poblíž 1,128 USD/EUR.

Němečtí statistici dnes zveřejnili předběžný odhad HDP. Analytici již měli informace o celoročním německém růstu. Ten naznačil, že se Německo jen těsně vyhnulo recesi. Dnešní data to potvrdila. Na strukturu HDP si však budeme muset počkat do března.

HDP v regionu oslabuje

V regionu dnes budou zveřejněny první statistiky HDP. V Polsku očekáváme o něco slabší růst než trh. Potvrdit by se tak mělo postupné zpomalování tamní ekonomiky. Investice by ale měly zaznamenat zrychlení, zatímco spotřeba pravděpodobně trochu zpomalila. Největší brzdou je však vnější prostředí. Zahraniční obchod podle všeho hospodářský růst v posledním čtvrtletí loňského roku brzdil. Polská ekonomika bude zpomalovat i v průběhu letošního roku. Bude se totiž i nadále potýkat se slabším růstem v Německu. Podobný obrázek je k vidění i v Maďarsku.

Nečekaně vysoká inflace dostala korunu na silnější hodnoty

Koruna včera posilovala dokonce těsně pod hranici 25,80 CZK/EUR a to i přesto, že euro mělo tendenci oslabovat. Společnou měnu následoval polský zlotý, zatímco maďarský forint se v podstatě držel na svém. Korunu včera podpořilo výrazné zrychlení inflace. Ta se na začátku roku vyšvihla o půl procentního bodu na 2,5 %. Za jejím zvýšením stálo očekávané zdražení cen elektřiny. K němu se ale přidalo výrazné zrychlení jádrové inflace (3,1 % podle našeho výpočtu). O trochu rychleji, než jsme čekali, se zvedly i ceny potravin.

V návaznosti na včerejší report trhy započítaly do svých cen vyšší pravděpodobnost zvyšování sazeb v květnu. My s ním v tuto chvíli počítáme, dokonce se domníváme, že při vysoké inflaci a současném kurzu koruny by k němu mohlo dojít již na březnovém zasedání. Víc jsme k inflaci napsali zde: http://bit.ly/2E7SAWC.

Zápis z jednání maďarské centrální banky potvrdil, co již nastínil guvernér MNB Nagy. Centrální bankéři v Maďarsku jsou připraveni na postupnou a opatrnou normalizaci měnové politiky. Načasování i tempo bude podle MNB záviset na vývoji inflace. Do rozhodování podle nás budou ještě vstupovat úvahy ohledně kurzu forintu.