Polská centrální banka ponechá sazby beze změny (Ranní zpráva z finančního trhu) (6.2.2019)

Ve Spojených státech i eurozóně bude dnes kalendář událostí nezajímavý, a tak se budeme moci soustředit na dění v regionu. Na domácí půdě nás čeká prosincový průmysl, stavebnictví a zahraniční obchod. Nebude to žádná hitparáda, ale alespoň stavebnictví by se mohlo oklepat z listopadového propadu. Dnešní zasedání polské centrální banky bude patřit k těm měně zajímavým.

Německé tovární objednávky výrazně propadly

To nejzajímavější z dnešních událostí máme již za sebou. Zveřejněny byly německé tovární objednávky, které nepříjemně překvapily dalším výrazným poklesem. Meziměsíčně se statistika propadla o 1,6 %. V meziročním srovnání to bylo o 7,0 %, což je nejhorší výsledek od roku 2012. První čtvrtletí tak pro německý průmysl bude ještě zřejmě obtížné. Ve zbytku roku však očekáváme, že se situace bude postupně lepšit.

PMI sice vyšší, ďábel je však skrytý v detailu

Finální indikátory PMI z oblasti eurozóny byly revidovány směrem nahoru. Po revizi jsou tak zhruba na prosincové úrovni. Detailní pohled však již tak pozitivní obrázek nepřináší. Výrazně poklesly jak nové objednávky, tak i zaměstnanost. Euro tak v průběhu včerejška oslabilo o 0,2 % a posunulo se na 1,142 USD/EUR, přičemž německé tovární objednávky ho dnes ráno poslaly dolů o další dvě desetiny (na 1,138 USD/EUR).

Na český průmysl dolehne nižší produkce automobilů

Dnes se dozvíme, jak si v prosinci vedl český průmysl, stavebnictví a zahraniční obchod. Na průmyslu se v prosinci zřejmě podepsala nižší produkce osobních aut, a tak svými výsledky neoslní. Po listopadovém růstu o téměř 5 % y/y tak čekáme výsledek pouze 1,8 %. Bilance zahraničního obchodu v prosinci zřejmě zůstala vyrovnaná. Na jedné straně dynamika exportů zpomalila ruku v ruce s tlumenější průmyslovou výrobou, na druhou stranu investice i solidní spotřeba domácností v závěru roku podpořily dovozy. Z listopadového propadu by se měla oklepat stavební výroba. Více na http://bit.ly/2MNIddi.

V Polsku dnes zasedá centrální banka. Nečekáme však ani změnu v úrokových sazbách ani v rétorice. Inflace se stále nachází významně pod 2,5% inflačním cílem (v prosinci 1,1 % y/y). Centrální banka navíc na dnešním zasedání nebude mít k dispozici ani novou inflační zprávu. Na tu si bude muset počkat až do března, a tak dnešní zasedání bude zřejmě patřit k těm méně zajímavým.

Koruna čeká na Godota

Kurz koruny vyčkává na čtvrteční zasedání České národní banky. Toho se sice dočká, Godota v podobě vyšších úrokových sazeb ale s největší pravděpodobností ne. Kurz koruny je tak přilepen k úrovni 25,70 CZK/EUR a do žádných větších akcí se nehrne. Z dvaceti analytiků dotázaných agenturou Bloomberg čekají zvýšení sazeb na nadcházejícím zasedání pouze dva. Pokud by se tedy centrální banka k tomuto kroku přece jen rozhodla, bylo by to pro finanční trhy překvapení a kurz koruny by mohl reagovat výraznějším posílením směrem k úrovni 25,50 CZK/EUR.

Ani ostatní regionální měny včera žádný výraznější pohyb nepředvedly. Polský zlotý oslabil o 0,1 % na 4,290 PLN/EUR, maďarský forint zůstal beze změny na úrovni 317,5 HUF/EUR.