Nedostatek stříbra by letos mohl vést k růstu cen

Zvyšující se nedostatek tohoto drahého bílého kovu slibuje, že s novým rokem by mohla jeho cena vyletět nahoru. Už v prosinci vzrostla cena stříbra o 9,1 %, nejvíce za téměř 2 roky. Letos se těžaři vyhýbají novým projektům kvůli globální ekonomické nejistotě a cena by se tak mohla podle průzkumu Bloomberg vyšplhat až na 17,50 USD za unci ze současných 15,87 USD.

Letošní produkce se odhaduje na asi 26 000 tun stříbra podle odhadů londýnského analytika Robina Bhara u Societe Generale. To by bylo nejméně od roku 2013 a mohlo by to vést k převisu poptávky nad nabídkou už sedmý rok v řadě. A to v době, kdy roste jeho průmyslové využití od solárních článků, přes dotykové obrazovky počítačů, až po lékařství.

„Růst nabídky začal zpomalovat více než u ostatních drahých kovů,“ řekl John La Forge, šéf strategie pro reálná aktiva u Wells Fargo Investment Institute. Investoři vnímají stříbro, podobně jako zlato, jako bezpečné aktivum v době vyšší volatility. Největším uživatelem je ale průmysl, který ročně spotřebuje asi 55 % dostupné stříbra, oproti asi 10 % zlata. Vysoká vodivost elektřiny a tepla, spolu s citlivostí na světlo a antibakteriálními účinky vede ke stovkám produktů, čímž posouvá rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.

Podle analytiků Bloomberg Intelligence Eilyho Onga a Tobiase Nystedta navýší v roce 2019 sektor průmyslového využití poptávku po tomto kovu. Odhadují, že stříbro zaznamená 50% nárůst poptávky do roku 2023 oproti 17% nárůstu u mědi a 11% nárůstu u zlata.

Ostatní analytici očekávají balancování s tím, že relativní síla globální a americké ekonomiky bude hrát značnou roli. „Zatímco dále vnímáme nejistotu ohledně přetrvávajícího globálního růstu, která vede k růstu investiční poptávky po drahých kovech, stále nejsme přesvědčeni, že tato relativní preference stříbra bude pokračovat,“ tvrdí ve své zprávě z letošního měsíce analytici Goldman Sachs. „S větším průmyslovým využitím je poptávka po stříbru náchylnější ke zpomalujícímu globálnímu růstu,“ dodávají.

Dalším problém je americký Fed. Střbro a zlato patří mezi aktiva, kterým se za poslední tři měsíce daří nejlépe s tím, jak kvůli známkám zpomalujícího globálního růstu investoři snižují svá očekávání zvyšování úrokových sazeb v USA. Centrální banka ale nedávno naznačila, že bude monitorovat přicházející data, aby následně rozhodla o další měnové politice. Pokud Fed zvyšování sazeb zpomalí, zvýší to cenu stříbra a zlata. Pokud ne, mohla by klesnout.

Před koncem roku 2018 „neměl tento kov nikdo rád. Ale postupně budou tyto obavy během letošního roku hrát svou roli,“ řekla Maria Smirnova, portfolio manažerka z Toronta u Sprott Asset Management, který spravuje 7,6 miliard dolarů. V úterý spotová cena stříbra rostla o 0,8 % a měla tak našlápnuto na druhou rally v tomto měsíci, což je nejlepší výkon za rok. Bloomberg Precious Metals Subindex, který sleduje i zlato, vyskočil na nejvyšší úrovně od června, a mířil na čtvrtý měsíční růst za sebou.

Zdroj: Bloomberg