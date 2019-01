Bezvládí ve Venezuele ohrožuje globální trh s ropou

Ropná směs WTI je zachycena v rozpětí od 50 do 55 dolarů za barel. Pokračující omezování těžby v zemích OPEC je prozatím kompenzováno slábnutím poptávky. Ta je způsobena globálními obavami z nižšího ekonomického růstu.

Mezinárodní měnový fond minulý týden snížil svou globální ekonomickou prognózu na roky 2019 a 2020 v reakci na rizika, kterými jsou obchodní napětí, nebo rostoucí úrokové sazby. Snížení globálního výhledu růstu z 3,7 na 3,5 procenta se však vzhledem k aktuálnímu rozpočtovému napětí v USA, slabším vyhlídkám v Evropě a v neposlední řadě i v Číně, která zaznamenala nejpomalejší tempo růstu za téměř 30 let, považuje za optimistický postoj.

Mezinárodní agentura pro energii EIA, stejně jako OPEC, označili ve svých vyhlídkách globální odbyt v roce 2019 za stabilní. Revize směrem dolů se však pravděpodobně projeví po zmiňované horší prognóze ekonomického růstu MMF, jakož i kompozitního indikátoru OECD, který v listopadu klesl na 99,3 bodů. To představuje šestileté minimum. Takto nízké hodnoty přitom v minulosti naznačovaly recesi.

Venezuelská ropa na trhu chybí

Pozornost se v současnosti soustřeďuje zejména na Venezuelu. Režim prezidenta Nicolase Madura, který nasměroval obyvatelstvo do chudoby a utrpení, konečně našel oponenta v Juanovi Guaidomovi. Ten se prohlásil za prezidenta podle článku 233 ústavy, který ho opravňuje stát se dočasným prezidentem v případě "vážného pochybení" úřadující hlavy statu.

Vyhlídka na změnu režimu se dlouho očekávala, protože Venezuela směřovala přímo do ekonomické a sociální propasti. Maduro, stejně jako jeho předchůdce Hugo Chávez, se drželi u moci především díky podpoře chudších regionů. Jeho vláda je však zároveň důvodem masových demonstrací obyvatelstva, kvůli nefungujícím veřejným službám, nedostatku potravin a rostoucím cenám.

Situace ve Venezuele by mohla mít významný vliv na globální trh s ropou. Zhoršující se hospodářský výhled a nedostatek zahraničních investic do zastaralého ropného průmyslu, způsobily v posledních letech kolaps místní těžby ropy. Velké množství venezuelských ropných zásob je přitom to, co svět nyní potřebuje.

Politická a potenciálně vojenská hádka Venezuely s USA by mohla vést k dalšímu poklesu produkce a současně ke zvýšení geopolitického napětí, zejména s ohledem na podporu, kterou má Maduro v Moskvě a Pekingu. Jestliže by byl současný venezuelský prezident zbaven prezidentského mandátu, produkce by se postupně pravděpodobně vrátila na svou předchozí úroveň, dokonce by se možná ještě zvýšila.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.