Ray Dalio: Roky 2019 a 2020 představují výbušný kotel

„Nejvíce mě znepokojuje další pokles ekonomiky,“ tak se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyjádřil Ray Dalio, zakladatel největšího světového fondu Bridgewater. Pro finanční trhy je další pokles globálního růstu znepokojivý, varoval.

Od loňského fóra v Davosu USA zavedly cla na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů, přičemž se zaměřily na politicky významná průmyslová odvětví, jako je zemědělství. Akciové trhy zastihl na konci roku 2018 pořádný pád, kterému ještě přidaly obavy z konfliktu a z toho, jak by to mohlo ovlivnit globální růstu. Mnoho indexů zaznamenalo ostré korekce, některé dokonce vstoupily do medvědího teritoria.

Obdobný sentiment jako Dalio sdílí i Martin Gilbert, generální ředitel investiční společnosti Standard Life Aberdeen. „I když ekonomové tvrdí, že globální růst bude v příštím roce OK, akciové trhy nám prozrazují něco úplně jiného,“ řekl Gilbert v Davosu. „Ty jsou většinou velmi dobrým indikátorem budoucího vývoje a říkají, že nás čekají potíže,“ dodal Gilbert.

Nacházíme se v pozdní fázi ekonomického cyklu a centrální banky nejsou schopné poskytnout dostatečnou úlevu. „To je výbušný kotel, který bude definovat roky 2019 a 2020,“ uvedl Dalio. „Půjde o globální zpomalení. Není to jen USA, je to Evropa a je to i Čína a Japonsko,“ dodal v rozhovoru pro CNBC v Davosu. Co se USA týče, zde v roce 2020 predikuje „značné riziko“ možné recese.

Výnosy dluhopisů naznačují, že Fed by úrokové sazby už zvyšovat neměl, komentoval Dalio. „Pokud je zvýší rychleji, pak si myslím, že budeme mít další problém.“ Fed po svém čtvrtém zvýšení v prosinci 2018 signalizoval další dvě zvýšení v letošním roce. Ale předseda Fed Jerome Powell tento měsíc oznámil, že centrální bankéři budou vzhledem k nadále utlumené inflaci „trpěliví“.

Dalio se domnívá, že kde je uvolněnější měnová politika, tam je možnost nějakým způsobem rovnováhu prodloužit. „Porostete mnohem pomaleji a na nějakou dobu klasickou recesi mít nebudete,“ uznal Dalio.

„Co mě delší dobu děsí nejvíce je, že měnová politika, která je naším nejcennějším nástrojem, je omezená a zároveň tu máme větší politický a společenský antagonismus,“ pronesl Dalio během panelové diskuse v Davosu. Nárůst populismu představuje pro účastníky trhu další důvod k obavám, dodává Dalio. V posledních měsících po celém světě roste podpora voličů nacionalistů a ultrapravicových stran. To navrch k současným obchodním potyčkám dává připomenout tržní podmínky během posledních let velké krize ve 30. letech minulého století.

Ke chmurné náladě přispěl i Mezinárodní měnový fond, který oproti říjnovým prognózám snížil v pondělí výhled letošního globálního růstu o 0,2 procentního bodu na 3,5 % a pro rok 2020 o 0,1 procentního bodu na 3,6 %. Jde tak o již druhou revizi směrem dolů za tři měsíce. Varoval před problémy v německém automobilovém průmyslu kvůli novým emisním standardům, slabší domácí poptávce v Itálii a hospodářské kontrakci v Turecku, která má být hlubší, než se čekalo.

