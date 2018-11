Trhy dluhopisů ve střehu před dnešními údaji o amerických mzdách

Uklidňující tweety prezidenta Trumpa o jeho dlouhých hovorech s čínským prezidentem, rýsující se kompromisy na poli brexitu a slabší než očekávaný výsledek podnikatelské nálady v americkém průmyslu (ISM) včera pomohly eurodolaru smazat část ztrát.Dnes se však pozornost plně soustředí na americká data z trhu práce za říjen. Mezi nimi bude vyhledáván zejména údaj o amerických mzdách. Jejich meziroční růst patrně překonal hranici 3 %, což může americké úrokové sazby poslat vzhůru a odpoledne krátkodobě podpořit dolar Včera vedle ČNB zasedala Bank od England (BoE), která ponechala svoji politiku beze změny. BoE sice vidí inflaci během následujících dvou let nad svým cílem, takže by ráda šla se sazbami výš. Sama odkazuje na budoucí přehřívání ekonomiky . Jenže rostoucí rizika bance brání ve vyslání jasného jestřábího signálu. Jde jednak o problémy v globální ekonomice , ale především o brexit , který sám o sobě může BoE nadiktovat směr. Právě politika a dohoda o brexitu budou zásadní i pro budoucí kroky BoE. Uzavření rozumné dohody by snížilo rizika pro ekonomiku a uvolnilo bance ruce ke zvyšování sazeb, které má v plánu. Naopak, čím blíže tvrdému brexitu , tím větší tlak na BoE, aby držela uvolněné měnové podmínky pro britské hospodářství, mezi které by se pak zařadila i slabá libra