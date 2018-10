Moderní investování: platí stále „můj dům, můj hrad“?

Lze celkem dobře zpozorovat pokles cen nemovitostí po zásahu finanční krize z let 08/09. Vysoké ceny bytů z roku 2010 se výrazně propadly a na svou úroveň se dostaly až o 6 let později.

Dramatické prodražení investice do nemovitosti dále může být spojeno s hypotékou. Rostoucí inflace , a tudíž úrokové míry na konci fixačního období, jak známe i my Češi z minulých let, prodražily naše hypotéky až o desítky procent. A nikdo nemůže zodpovědně prohlásit, zda se naše inflace neroztočí vysoko nad 2 procenta už třeba za jeden či dva roky.

Výhoda nájmu je možnost flexibilně měnit své bydliště, ať už dle vývoje rodinné situace, jako je počet dětí, tak i dle místa výkonu práce . Toto je významná nákladová úspora. Nepřeplácíme větší byt, protože očekáváme přírůstek do rodiny, a tak jsme pro jistotu koupili byt o jednu ložnici větší, ale přesuneme se v momentě, kdy je to aktuální. To samé v případě, že „ptáčci opustí hnízdo“. Dále nás v nájmu nesvazuje volba trvalého bydliště, kterou jsme učinili 5, 10, 15 či 20 let zpětně. V případě změny lze přejít z jednoho nájmu do druhého, ať už v rámci města, země či světa.