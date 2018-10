Velký zájem o minci „100 let Československa“ nemohl být uspokojen.

Tolik telefonátů, jako v posledním týdnu naši pracovníci vyřizovali naposledy v době bankrotu Řecka.

Tentokrát však nešlo o žádnou finanční katastrofu, ale o bouřlivý zájem klientů o minci „Vznik Československa“, kterou vydala ČNB ke stému jubileu vzniku našeho státu.

Mnoho zájemců však k naší lítosti nemohlo být uspokojeno, neboť zájem klientů byl tak robustní, že veškeré naše volné mince byly vyprodány během jediného dne. Jiná situace platila pro klienty, kteří si minci v dostatečném předstihu objednali a zaplatili zálohu.

Mince 100 let vzniku Československa se těší vysoké poptávce z trhu.

Ti, kteří se k minci nedostali, jsou nyní odkázáni na sekundární trh, tedy možnost získat minci od jiného držitele. Tak brzy po emisi je ochoten se jí vzdát jen spekulant, který zariskoval a objednal mince bez garance odběru konkrétními zákazníky. A tak registrujeme na různých webech nabídky, jejichž cena se pohybuje výrazně výše, než očekávaná cena kolem 34.000/35.000 Kč za minci. Objevují se již i nabídky s cenou 45.000 Kč/minci.

Zklamání z promarněné příležitosti s mincí „Vznik Československa“ může rozptýlit následující dobrá zpráva. Počátkem března 2019 vydá ČNB opět jednouncovou zlatou minci „100 let české měny“, u které lze předpokládat rovněž živý zájem investorů a sběratelů.

Těm z Vás, kteří neměli to štěstí získat minci 100 let Československa, doporučujeme si předem tuto minci rezervovat u svého obchodníka. Naše společnost už zahájila příjem závazných rezervací.

Mince 100 let československé měny, která přijde na trh v březnu 2019.

Trend posledních let jednoznačně ukazuje na rostoucí zájem o mince ze vzácných kovů, ve kterých investoři spatřují nejen sběratelské médium, ale také vhodnou diversifikaci celkového rodinného portfolia s výrazným potenciálem cenového růstu, do značné míry nezávislém na vývoji samotné ceny zlata. Jinak řečeno, mince z omezených emisí se časem stávají velmi žádanými a jejich cena časem roste vlivem sběratelské prémie.

Tento fenomén lze podobně sledovat také u některých investičních mincí ražených světovými mincovnami. Typickým příkladem jsou mince čínského lunárního zvěrokruhu ražené australskou mincovnou Perth Mint. Ta je razí sice ve značném, avšak rovněž omezeném nákladu. Aktuální mince Rok vepře 2019 právě uzavírá druhou sérii 12 čínských lunárních znamení. Vepř 2019 je, podobně jako Pes z roku 2018, k mání aktuálně kolem 30.000 Kč.

Rok psa 2018 a rok vepře 2019 z lunární série II. ražená australskou mincovnou Pert mint

Zatímco uncového Draka z roku 2000 při kompletování sbírky první lunární série jsme nebyli schopni na sekundárním trhu sehnat pod 45.000 Kč.

Čínský drak z roku 2000 z lunární série I. ražená australskou mincovnou Perth Mint

Dlužno dodat, že klienti kupovali minci Draka v době ražby za tehdy aktuální cenu zlata kolem 260 USD/ unci, což odpovídalo při kurzu ca 40 Kč/USD ceně kolem 11.000 Kč za minci. Dnes je tato mince obchodovaná s více než padesátiprocentní přirážkou nad aktuální burzovní kurz zlata.

Ukazuje se, že zlato, navzdory jisté averzi finančního průmyslu, potvrzuje svůj tisíciletý nimbus dlouhodobého uchovatele hodnoty úspor a pojistky proti (ne)předvídatelným finančním kolapsům.

Rozumná váha investičního zlata v podobě mincí nebo slitků jistě prospěje také Vašemu majetkovému portfoliu.

Neboť kdo má zlato, má vždy peníze. To jsou slova bývalého guvernéra americké centrální banky Alana Greenspana.