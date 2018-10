Zlomový okamžik pro rozluku EU a VB již tento týden? (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Pozornost bude v tomto týdnu směřovat primárně na geopolitické události. Tou nejdůležitější je středeční a čtvrteční summit EU. Neočekáváme, že by byla plně vyřešena odluka Velké Británie od EU, ale mělo být dosaženo hmatatelného pokroku, aby ještě před koncem roku mohla být podepsána finální dohoda. Nevylučujeme konání listopadového mimořádnému summitu, kde by se celý proces uzavřel. Včera hlavní vyjednavač EU M. Barnier po setkání se svým britským protějškem D. Raabem nicméně uvedl, že dohody o brexitu zatím dosaženo nebylo.

ZEW doplatí na turbulence na trzích i slabá německá data

Kromě dnešních čísel amerických maloobchodních tržeb bude pro investory do dolarových aktiv bezesporu důležitý zápis z posledního jednání FOMC. Ten by měl odhalit, jak na posledním jednání probíhala debata o zvýšení úrokových sazeb a jak to vypadá s neutrální úrokovou sazbou. Posunula se v posledním době výše a jak výrazně nad ní se chtějí centrální bankéři dostat? Z evropských dat bude pozornost směřovat k německému ZEW indexu důvěry investorů. Ta bude podle nás otřesena jak nedávnými turbulencemi na globálních finančních trzích, tak slabostí německých dat, zejména těch z průmyslu.

Slabé PMI zvyšují nejistotu ohledu polských dat

Slabost posledních polských PMI ruku v ruce se zklamáním z vývoje německého průmyslu v posledních měsících zvyšuje ze střednědobého pohledu nejistotu ohledně vývoje nejenom polské průmyslové výroby, ale i maloobchodních tržeb. Na zářijových statistikách by ale zatím nic významného být vidět nemělo. Důležitou statistikou zřejmě budou dnešní finální data zářijové inflace, kde se předpokládáme potvrzení jejího poklesu pod 2 %.

Zaostřeno na dnešek: členské země EU musí odevzdat Komisi návrhy rozpočtů na rok 2019

Prodeje automobilů dělají amerických maloobchodním radost

Dnešek představuje poslední termín, do kdy musí členské země EU zaslat Evropské komisi finální návrh státního rozpočtu pro rok 2019. Dosud své návrhy zaslaly pouze Rakousko, Finsko a Slovensko. Zbytek tak učiní právě dnes. U většiny je ale známo, s jakým návrhem přijdou. Nejvýznamnější nejistotu i z pohledu finančních trhů představuje to, s čím přijde italská vláda. Ze strany Itálie reálně hrozí porušení fiskálních pravidel EU.

Ze Spojených států se odpoledne dočkáme důležitých dat zářijových maloobchodních tržeb. V souladu s konsensem očekáváme robustní data podporující utahování měnové politiky ze strany americké centrální banky. Na meziměsíčním vzestupu o 0,7 % se významným způsobem podílí prodeje automobilů, které se během září zvedly o 4,8 %. I po očištění o prodeje automobilů a pohonných hmot dynamika dosáhne solidních 0,4 % m/m.

Minulý týden se společné evropské měně vydařil. I přes korekci během páteční seance, kdy se kurz vrátil z hodnot nad 1,160 USD/EUR k 1,155 USD/EUR, zaznamenalo euro proti dolaru za minulý týden zhodnocení o zhruba třetinu procenta. Dolaru prospělo zklidnění situace na globálních finančních trzích po předchozím pádu akciových indexů. Trhy citlivě reagovaly zejména na ataky prezidenta D. Trumpa vůči politice Fedu a jejímu zvyšování dolarových úrokových sazeb.

Polská inflace si bere oddechový čas

Finální data polské inflace za září potvrdí zpomalení inflace ze srpnových 2,0 % na 1,8 % y/y. Decelerovat bude míra inflace i ve zbytku letošního roku. Důvodem je především vysoká statistická základna z loňského roku. Viditelné zrychlení inflace uvidíme až s počátkem roku 2019, kdy očekáváme zejména vyšší cenovou dynamiku u energií a potravin. Slabší zahraniční objednávky a výkonnost polské průmyslové produkce se projeví v deficitu srpnového běžného účtu platební bilance. Podobný vývoj zaznamenává i běžný účet české platební bilance.

Koruna v závěru týdne zabrala

Závěr minulého týdne se (nejenom) české koruně vydařil. Během páteční seance se kurz posunul pod 25,80 CZK/EUR, tedy na úroveň, kde týden tuzemská měna svou pouť zahajovala. Ještě ve čtvrtek přitom kurz atakoval 25,90 CZK/EUR, tedy nejslabší hodnotu od poloviny července. V pátek se ovšem dařilo nejenom české měně. Ruku v ruce s ní posilovaly i polský zlotý a maďarský forint. Měny jednoznačně profitovaly z částečného zklidnění situace na globálních akciových trzích, akciové indexy korigovaly předchozí výrazné propady.