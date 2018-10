Páteční obchodní seance 12. 10. 2018

Pátek 12. 10. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-2,13 %), S&P500 (-2,06 %) a NASDAQ (-1,25 %).

Evropa: DAX (-1,48 %), FTSE 100 (-1,94 %) CAC40 (-1,92 %).

Čína: Hang Seng (+1,63 %), Shanghai Comp. (+0,57 %), CSI 300 (+1,62 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,46 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

G20 – Meeting (Bali)

-----------------------------------------------------------

CNY: Obchodní bilance (září)

CNY: Export (září)

CNY: Import (září)

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Indexy spotřebitelských CPI (září)

EUR: (11:00) – Průmyslová produkce (srpen)

USA: (14:30) – Exportní a importní ceny (září)

USA: (16:00) – Michigan – Spotřebitelská důvěra

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy i během čtvrteční obchodní seance prohloubily středeční ztráty, když trh ovlivnila záplava negativních faktorů v čele s obchodní válkou mezi Spojenými státy a Čínou, růstem dluhopisových výnosů z posledních dní a snížený výhled globálního růstu od IMF. Nejistota panuje také ohledně nadcházejících listopadových voleb do Kongresu. Obchodníci se proto zřejmě vyhýbají rizikovým investicím a uchylují se do bezpečných přístavů. V červených číslech obchodování zakončily všechny sektory, přičemž největší pokles zaznamenalo odvětví energetiky (-3,4 %). S nejmenší ztrátou seanci uzavřel sektor komunikačních služeb, který odevzdal 0,85 %.

Prezident Spojených států Donald Trump v posledních dnech stupňuje kritiku americké centrální banky (Fed), která podle něj příliš rychle zvyšuje úrokové sazby. Na obranu Fedu a jejího šéfa Jeromeho Powella se postavila šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová, podle níž je takové zvyšování úroků "legitimní a nezbytné". Stoupající úrokové sazby mají negativní dopad na poptávku po akciích. "Myslím, že se Fed zbláznil," řekl Trump po středečním propadu na amerických akciových trzích. Naznačil, že Fed je za tento propad akcií zodpovědný. Lagardeová v reakci na Trumpovo prohlášení uvedla, že by šéfa Fedu Powella s "bláznivostí" nespojovala.

Centrální banku Trump kritizoval také v úterý. "Rád vidím nízké úroky. Fed dělá to, co považuje za nezbytné, ale mně se nelíbí, co dělají, protože inflaci máme opravdu pod kontrolou," řekl. "Prostě si nemyslím, že je (při zvyšování úroků) zapotřebí postupovat tak rychle," dodal.

Prezidentovy výroky na adresu Fedu vyvolávají obavy o nezávislost centrální banky. Představitelé Trumpovy administrativy se v posledních měsících snaží zdůrazňovat, že prezident nehodlá podkopávat schopnost Fedu činit rozhodnutí nezávisle na politických tlacích.

Dnes začíná výsledková sezóna v USA, kdy své reporty začínají zveřejňovat finanční instituce. Akciové trhy si po šestidenním poklesu dnes ráno berou oddych a jsou nastaveny vysoko v zeleném.

Výsledková sezóna 3Q 2018 - C, JPM, WFC