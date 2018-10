Zelená je tráva... / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 1. 10. 2018

…obchodování je taky hra. Svým způsobem jistě ano, z druhé strany je to podnikání jako každé jiné. To, že je tráva zelená, ví každé malé dítě. To, že je tráva prospěšná, ví dnes už solidní vzorek populace. Samozřejmě mám na mysli tu teplomilnou rostlinu - Cannabis (Konopí).

Její skvělé vlastnosti se již po staletí používají ve stavebnictví, potravinářství, papírenském i textilním průmyslu a v mnohých dalších. Její blahodárné účinky se hojně využívají v kosmetických produktech. V České republice naleznete výrobky s konopím v každé lékárně či drogerii.

Co je ale nového a čím již několik týdnů žije Wall Street, jest postupná legalizace marihuany, čili sušeného květenství samičích rostlin. Tu k dnešnímu dni v USA zlegalizovalo pro lékařské využití už 30 států, devět z nich povoluje dospělým osobám i její rekreační využití. Podobně smýšlejících zemí je po světě samozřejmě více, ale Amerika, známá tím, že se snaží udávat trendy, jistě bude i nadále hrát prim a představovat tak vzor pro ostatní.

Akciové bláznovství

Akciové bláznovství přichází právě v této době, byť několik firem již bylo zalistováno anebo se obchodují na OTC od roku 2014. Ti, kteří pamatují přelom tisíciletí, přirovnávají současnou jízdu k dot-com bublině. Protože se jedná o něco nového, něco, co dostává štempl legálnosti a nabízí tudíž nový rozměr a (ne)omezenené možnosti. Celé to ještě umocňuje fakt, že Kanaďani si budou moci marihuanu za 14 dní začít kupovat pro rekreační účely od firem, které mají na její produkci a prodej licenci. Nemluvě o smlouvách mezi s farmaceutickým průmyslem, které producentům zaručí velmi slušný odbyt.

Na bitcoiny a altcoiny pomalu investoři zapomínají a snaží se pohádkově zbohatnout právě na této zelené vlně. Namátkou si pojďme ukázat přiklad společnosti Tilray, která vstupovala v červenci na burzu za 17 dolarů, dne 19/9 proběhly obchody za 300 usd/akcii. Tato malá firmička se zápornou EBITDA i zápornými zisky na akcii v jeden čas dosahovala tržní hodnoty jako např. American Airlines.

Kam to všechno spěje?

To samozřejmě nyní nelze s jistotou předvídat, ale perspektiva se dá odvíjet od velikosti odborných trhů - tedy těch s alkoholem, tabákem či počítačovými hrami. Konopí má navíc oproti uvedeným příbuzným výhodu, že disponuje prokazatelně prospěšnou historií napříč lékařskými obory. Svou léčivou moc dokazuje v boji s Parkinsonovou nemoci, Alzheimerovou chorobou, astmatem, rakovinou, post-traumatickou stresovou poruchou, roztroušenou sklerózou, ADHD, střevními poruchami a depresemi a ještě v mnohých dalších. Že se jedná o velkou příležitost, to zaregistrovaly i největší firmy jako Coca Cola nebo Constellation Brands, které již ve spolupráci s novými cannabis firmami vyvíjí nápoje s obsahem léčivého kanabidiolu CBD.

Resumé je takové, že samozřejmě u nově rodícího se trhu, který má nyní hodnotu cca 10 miliard dolarů, je třeba dávat pozor na volatilitu a možné splasknutí rychle se nafukující bubliny. Na druhou stranu prognózy počítají s dynamickým růstem až na 150 miliard dolarů do roku 2025.

Pokud nevíte jakou firmu přesně do portfolia vybrat, můžete využít burzovně obchodované fondy (ETF), kde je již koš a mix těchto firem k dispozici. Ale pokud nechcete mít starosti a spíše si úsměvem prodloužit život, můžete si pustit Boba Marleyho, zapálit jointa a oddávat se relaxu.

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 1. 10. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

1. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 098,21 1 090 1 100 ↓ -0,72 1 040 - 1 125 4 3 Dow Jones (US) 26 651,21 26 233 26 912 ↓ -1,57 23 500 - 27 000 4 3 NASDAQ Comp.(US) 8 037,30 7 872 8 023 ↓ -2,06 7 000 - 8 149 3 4 FTSE 100 (VB) 7 495,67 7 487 7 445 ↓ -0,11 7 400 - 7 651 3 4 DAX (Něm.) 12 339,03 12 269 12 300 ↓ -0,57 12 000 - 12 534 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 24 245,76 22 963 23 118 ↓ -5,29 20 000 - 24 271 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

1. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 098,21 1 094 1 103 ↓ -0,40 980 - 1 140 5 2 Dow Jones (US) 26 651,21 25 994 26 550 ↓ -2,46 22 000 - 27 200 3 4 NASDAQ Comp.(US) 8 037,30 7 875 8 229 ↓ -2,02 6 500 - 8 300 4 3 FTSE 100 (VB) 7 495,67 7 501 7 444 ↑ 0,08 7 200 - 7 800 3 4 DAX (Něm.) 12 339,03 12 344 12 350 ↑ 0,04 11 500 - 12 800 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 24 245,76 22 776 23 290 ↓ -6,06 19 000 - 24 509 1 6

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers